В Болгарии протестующие закидали яйцами здание правительства

Прошел ровно месяц с начала массовых антиправительственных акций в Софии. Участники протестов заявляют о своем намерении продолжать демонстрации, пока не будут выполнены их требования - отставка кабинета министров во главе с фактическим руководителем Болгарии Бойко Борисовым, а также главного прокурора республики.

Накануне граждане, недовольные отсутствием предпосылок к выходу страны из продолжительного экономического кризиса, закидали здание правительства яйцами и помидорами. Ранее в качестве "снарядов" использовалась и туалетная бумага.

В основном акции проходят мирно, без открытых столкновений с сотрудниками правопорядка. При этом демонстранты регулярно блокируют ключевые дорожные развязки в центре болгарской столицы, устраивая палаточные лагеря на проезжей части. Подобные мероприятия проходят и в других крупных городах республики.

Свою солидарность с протестующими выражает президент государства Румен Радев. "Отставка кабинета министров и главного прокурора - это первые шаги к возвращению Болгарии в русло закона и демократическим процедурам, без которых нынешний острый кризис не может быть разрешен", - написал лидер страны на своей странице в Facebook.