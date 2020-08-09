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Рубрика: В мире

В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

В минувшую субботу Бразилия преодолела очередной рубеж. С начала пандемии новым типом коронавируса здесь заразились уже более трех миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 100477 бразильцев.

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Министерство здравоохранения Бразилии опубликовало восьмого августа обновленные данные по распространению коронавируса на территории страны. За минувшие сутки здесь выявлено немногим менее 50 тысяч новых случаев заражения, 905 человек погибли.

Ситуация с COVID-19 в Бразилии остается стабильно тяжелой. Меньше месяца понадобилось стране, чтобы перешагнуть очередную черту в миллион заболевших. В среднем, ежесуточно здесь выявляют более 43 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А согласно подсчетам консорциума бразильских СМИ, который ведет параллельную статистику, впервые за последние месяцы средние показатели суточной смертности оказались меньше тысячи, составив 990 погибших.

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