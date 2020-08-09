В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли

В минувшую субботу Бразилия преодолела очередной рубеж. С начала пандемии новым типом коронавируса здесь заразились уже более трех миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 100477 бразильцев.

Министерство здравоохранения Бразилии опубликовало восьмого августа обновленные данные по распространению коронавируса на территории страны. За минувшие сутки здесь выявлено немногим менее 50 тысяч новых случаев заражения, 905 человек погибли.

Ситуация с COVID-19 в Бразилии остается стабильно тяжелой. Меньше месяца понадобилось стране, чтобы перешагнуть очередную черту в миллион заболевших. В среднем, ежесуточно здесь выявляют более 43 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А согласно подсчетам консорциума бразильских СМИ, который ведет параллельную статистику, впервые за последние месяцы средние показатели суточной смертности оказались меньше тысячи, составив 990 погибших.