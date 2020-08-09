В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций

В Госдуме объяснили, почему Евросоюз готовит механизм, который сделает его более устойчивым против санкций - в том числе направленных против "Северного потока 2".

Ранее о подготовке такого механизма заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Это "давно перезревший вопрос", считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США", - отметил депутат, которого цитирует RT.

По словам парламентария, "консолидация европейских экономических и политических интересов" послужит восстановлению международного права.

Проведение в жизнь этой инициативы, по его словам, поможет реализации экономических, в том числе энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза.