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09.08.2020 16:32
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме объяснили, почему Евросоюз готовит механизм, который сделает его более устойчивым против санкций - в том числе направленных против "Северного потока 2".

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Ранее о подготовке такого механизма заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Это "давно перезревший вопрос", считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США", - отметил депутат, которого цитирует RT.

По словам парламентария, "консолидация европейских экономических и политических интересов" послужит восстановлению международного права.

Проведение в жизнь этой инициативы, по его словам, поможет реализации экономических, в том числе энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза.

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