В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19

В индийском штате Андхра-Прадеш произошел пожар в отеле, использовавшемся как центр для лечения больных с коронавирусом. Возгорание было зафиксировано около пяти часов утра.

В результате не менее семи человек погибли, еще 20 пострадали и были госпитализированы в другие больницы, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NDTV. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Всего в момент ЧП в госпитале находились 30 пациентов с коронавирусом. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь полностью уничтожил первый и второй этажи одного из подъездов 6-этажного отеля.

Сегодня штат Андхра-Прадеш находится на втором месте в Индии по числу заболевших COVID-19. Сейчас здесь лечение от коронавируса получают более 84 тысяч жителей штата.