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09.08.2020 15:35
Рубрика: В мире

В Китае канадца приговорили к смертной казни

Текст: Юрий Ершов

Китайский суд вновь приговорил к смертной казни гражданина Канады Е Цзяньхуэя за производство и контрабанду наркотиков. Суд подтвердил решение, принятое в четверг городским судом Гуанджоу.

Два канадца пойдут под суд в Китае за шпионаж

Как сообщает китайское издание Global Times, правоохранители нашли у осужденного и пятерых его сообщников более 217 килограммов наркотиков. Чуть ранее, кстати, к смерти приговорили другого обвиняемого по тем же статьям также выходца из Канады Сюй Вэйхуна. Четверо подельников обоих приговоренных к смерти отправлены на пожизненное заключение.

Напомним, что только в прошлом году в Китае к высшей мере наказания за контрабанду наркотиков были приговорены двое канадцев. Все требования о помиловании от официальной Оттавы остались без рассмотрения и удовлетворения.

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