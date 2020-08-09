В Китае канадца приговорили к смертной казни

Китайский суд вновь приговорил к смертной казни гражданина Канады Е Цзяньхуэя за производство и контрабанду наркотиков. Суд подтвердил решение, принятое в четверг городским судом Гуанджоу.

Как сообщает китайское издание Global Times, правоохранители нашли у осужденного и пятерых его сообщников более 217 килограммов наркотиков. Чуть ранее, кстати, к смерти приговорили другого обвиняемого по тем же статьям также выходца из Канады Сюй Вэйхуна. Четверо подельников обоих приговоренных к смерти отправлены на пожизненное заключение.

Напомним, что только в прошлом году в Китае к высшей мере наказания за контрабанду наркотиков были приговорены двое канадцев. Все требования о помиловании от официальной Оттавы остались без рассмотрения и удовлетворения.