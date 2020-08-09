В Китае отметили Всенародный день массового спорта

С началом эпидемии коронавирусной инфекции Си Цзиньпин не раз подчеркивал важность приоритета жизни и здоровье народа. "Чтобы как можно скорее стать мировой спортивной державой, нам необходимо придерживаться подхода, ориентированного на человека, реализовать национальную стратегию по укреплению здоровья всего народа, непрерывно повышать уровень здоровья населения", - отметил Си Цзиньпин.

"Государство сильное, если в нем сильная молодежь", - подчеркивает Си Цзиньпин. 21 апреля 2020 года во время инспекционной поездки по провинции Шэньси китайский лидер посетил начальную школу в поселке Лаосянь уезда Пинли города Анькан, где подчеркнул важность укрепления физического и духовного здоровья. Обращаясь к школьникам, Си Цзиньпин призвал их набираться знаний и быть физически крепкими, чтобы вырасти людьми, способным внести вклад в строительство страны. "Отличные результаты бывают благодаря тщательной подготовке, - в этом и состоит суть физической подготовки", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин 7 февраля 2014 года в Сочи в интервью Российскому телевидению.

Посещая горнолыжный курорт в местечке Юньдин, китайский лидер Си Цзиньпин призвал подрастающее поколение укреплять здоровье. Фото: Медиакорпорация Китая.

12 июня 2018 года во время инспекции по провинции Шаньдун китайский лидер предложил создать больше площадок и залов для занятий спортом, чтобы сделать жизнь народа более разнообразной и яркой.

За 70 лет с момента образования КНР уровень физической подготовки населения заметно вырос. Популяризация зимних видов спорта способствует реализации в стране целей "Двух столетий". Напомним, что первая цель (2021 г.) - к столетию образования КПК достичь общества средней зажиточности; вторая цель (2049 г.) - к столетию образования КНР осуществить социалистическую модернизацию).

В августе 2016 года Си Цзиньпин поздравил китайских олимпийцев с прекрасным выступлением в Рио-де-Жанейро, отметив, что сборная КНР своими блестящими успехами продемонстрировала настоящий Олимпийский дух. "Вы принесли славу стране и оказали значительное влияние на повышение национального единения, сплоченности и уверенности в собственных силах", - отметил в своем выступлении председатель КНР.

В сентябре 2019 года женская сборная Китая по волейболу в 11-й раз выиграла Кубок мира по волейболу. Си Цзиньпин поздравил спортсменок с победой, которая, по его словам, стала славой Родине и народу. "Вы продемонстрировали дух единения и настойчивой борьбы, а также высокий уровень взаимодействия и решимости не сдаваться", - подчеркнул китайский лидер.

В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Это событие, несомненно, вызовет огромный интерес к зимним видам спорта, что, в свою очередь, станет вкладом Китая в развитие Олимпийского движения и мирового спорта.

Коронавирусная инфекция еще продолжает распространяться по миру, сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы преодолеть последствия эпидемии. Особо важное значение в этом контексте приобретает любовь к спорту и занятия физической культурой, что будет содействовать реализации национальной стратегии по укреплению здоровья всего населения.