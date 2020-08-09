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09.08.2020 23:29
Рубрика: В мире

В Нигере расстреляна группа французских туристов

Текст: Максим Макарычев

В африканском Нигере боевики убили шесть французских туристов, их гида и водителя. Нападавшие на мотоциклах открыли огонь в районе Куре, в часе езды от столицы страны Ниамеи, где проживают последние стада западноафриканских жирафов.

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Большинство жертв были застрелены, а женщина, которой удалось бежать, была поймана и зарезана. На месте сотрудники полиции обнаружили магазин от автомата, в котором не было патронов. Личность нападавших пока не установлена. Известно, что они проехали на мотоциклах через пустынную местность и ждали прибытия туристов. Автомобиль, взятый в аренду французами, принадлежит одному из местных НПО, сообщил AFP источник в полиции.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что проводит проверку обстоятельств случившегося. На веб-сайте французского МИД район Куре отмечен "оранжевым цветом", что означает: его не рекомендуют посещать гражданам Франции, если на то нет веской причины. Большая часть Нигера выделена красным цветом - "въезд в нее категорически не рекомендуется": это северная половина страны и приграничные районы.

Это первое нападение на западных туристов в этом районе с тех пор, как он стал туристической достопримечательностью около 20 лет назад, когда небольшое стадо жирафов перальта, вида, исчезнувшего в остальной части планеты, спасаясь от браконьеров и хищников, нашло там мирное убежище. Эта область находится на стыке "трех пограничных зон" между Нигером, Буркина-Фасо и Мали и стала пристанищем для сахелианских джихадистов, включая "Исламское государство в Великой Сахаре (EIGS)" (группировка запрещена в РФ). По словам Оливье Фурта, бывшего корреспондента RFI в Нигере, регион Куре часто посещали французские эмигранты, проживающие в Ниамее.

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