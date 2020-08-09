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09.08.2020 12:38
Рубрика: В мире

В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным

Текст: Юрий Когалов

В Париже и четырех близлежащих департаментах - О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь-д'Уаз решили сделать обязательным ношение масок на улице в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом. Правда, не везде, а лишь в местах с интенсивным движением людей и транспорта.

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В составленный список попали более сотни улиц. Как передает Le Figaro, новые правила вступают в силу с понедельника, 10 августа. Как отмечают власти Парижа, вирус с каждым днем становится все более активен в столичном регионе, ежедневно выявляется порядка 400 новых случаев, особенно высока заболеваемость среди 20-30-летних. И теперь все лица старше 11 лет будут обязаны носить маски везде, где встречается много людей.

По словам представителя службы безопасности мэрии Парижа Николя Нордмана, речь идет о местах, где трудно соблюдать дистанцию: обо всех набережных Сены, туристических районах, торговых улицах, открытых рынках. Поначалу всех входящих в такие зоны будут предупреждать о необходимости надеть маску, а затем тех, кто не будет соблюдать это требование, начнут штрафовать. Размер штрафа составит 135 евро.

Решение сделать обязательным ношение маски в наиболее часто посещаемых людьми местах было принято на основе рекомендаций Регионального агентства здравоохранения. Аналогичные меры ранее были приняты в ряде других французских городов: Нанси, Марселе, Страсбурге, Бресте, Лилле и других.

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