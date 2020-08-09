В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси

Представители Совфеда и Госдумы рассказали, как проходят выборы президента Беларуси.

По линии мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи (МПА) серьезных нарушений с момента открытия участков для голосования по настоящее время не обнаружено. Об этом заявил член Совфеда Олег Мельниченко, который возглавляет делегацию российских сенаторов на выборах президента республики.

В комментарии ТАСС он пояснил, что сенаторы входят в число 52 российских международных наблюдателей от МПА СНГ. Они работают в шести регионах республики.

Наблюдатели фиксируют большую явку избирателей, сообщил, в свою очередь, депутат Госдумы Артем Туров, который в составе делегации нижней палаты также занимается мониторингом на выборах. Он с коллегами объехал порядка 12 участков. "Везде очень высокая явка, - сказал он в комментарии РИА Новости. - На многих участках даже очереди стоят чуть ли не с улицы. Голосующих на участки пускают дозировано, чтобы сохранить все санитарно-эпидемиологические требования".

Он также рассказал, что выборы проходят без происшествий.