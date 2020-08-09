В России появится государственный суперсервис "Моя школа"

В России появится государственный суперсервис ГИС "Моя школа". В нем - электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

- В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое, - рассказал Сергей Кравцов. - И все это будет работать "в связке" с региональными электронными системами. Основные услуги (например, запись в школу) будут выводиться в раздел "Мое образование" портала госуслуг.

Полный текст интервью читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".