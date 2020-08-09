В Тоскане владельцы баров и ресторанов, болезненно пережившие локдаун, решили обратиться к старинной традиции почти четырехвековой давности и вдохнуть новую жизнь в забытую архитектурную причуду, которая как нельзя лучше вписывается в сегодняшнюю действительность.

Речь идет о "винных окнах" (buchette del vino) - это крошечные проемы в стенах зданий, через которые в Средневековье состоятельные флорентийцы отпускали излишки алкоголя рабочему классу. В период итальянской чумы 1630 года известные по сей день производители вина стали использовать окошки ради безопасности.

Для того чтобы вызвать продавца, клиенту нужно было просто постучать в окно. Оплата была также бесконтактной - покупатели клали монеты на медную лопатку, которая вместе с вырученными деньгами дезинфицировалась уксусом. Этот инновационный по тем временам механизм взаимодействия с покупателем в условиях ЧС подробно описывается в воспоминаниях флорентийского ученого Франческо Рондинелли.

На территории Тосканы сохранилось более 150 таких отверстий. Маттео Фалья, возглавляющий Ассоциацию винных окон, которая собирает данные о таких объектах и защищает их от вандалов, сообщил о планах установить мемориальные доски у всех окошек. "Люди станут уважительнее к ним относиться, если будут понимать, что перед ними часть нашей истории", - надеется Фалья.