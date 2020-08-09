Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже

Массовая драка между нарушителями правопорядка и полицейскими произошла на бланкенбергском пляже в Бельгии. Как пишет издание The Brussels Times, все началось после того, как местные спасатели попросили группу из примерно 40 молодых людей не сидеть на волнорезе, так как это запрещено правилами. Получив отказ, они вызвали правоохранителей, но молодежь и им отказалась повиноваться.

"Вдруг началась массовая драка и абсолютный хаос. Полетели зонты от солнца и шезлонги, оборудования для виндсерфинга использовались как оружие", - рассказал изданию De Standaard владелец одного бара, который находится неподалеку от пляжа.

На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как хулиганы бросают в полицейских песок и все, что попадается под руку.

В результате столкновений были арестованы несколько человек.