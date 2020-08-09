Новости

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
Выбираем оптимальную версию Lada Vesta 12:10
За 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая COVID-19 12:00
Южная Корея построит авианосец 11:54
В Москве выявлено на треть меньше случаев коронавируса, чем месяц назад 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 15:38
Рубрика: В мире

Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах

Текст: Юрий Когалов

Соблюдение безопасной дистанции больше не является одним из условий учебы во французских школах. Это следует из нового санитарного протокола, разработанного министерством образования и представленного на этой неделе. Впрочем, до начала учебного года остается еще три недели, и правила могут опять измениться.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса

Хотя многие родители обеспокоены риском заражения своих детей, когда они вернутся в классы после каникул, власти уверены, что возможность обучения в нормальном режиме должна быть предоставлена всем школьникам. А установление дистанции мешает этому.

Согласно новому протоколу, как пишет Le Figaro, соблюдение дистанции между учениками одного класса больше не является обязательным, если для этого нет условий в классе. Более того, от этого требования решили отказаться и на игровых площадках.

Зато министерство предписывает, чтобы все школьники старше 11 лет носили маски, если находятся на расстоянии менее одного метра от других детей. Это правило касается и учителей. А вот воспитатели детского сада, как ни странно, освобождены от использования масок на работе.

Еще одно изменение касается отдыха. На переменах или после уроков школьникам разрешено играть на площадке и пользоваться общими предметами (качелями, мячами, игрушками, книгами, играми) в рамках своего класса или сформированной группы.

Власти Франции решили также отказаться от ограничений на объединение классов во время школьных мероприятий, впрочем, этот момент оставлен на усмотрение руководства образовательного учреждения.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса

Стоит отметить, что Франция в отличие от многих других стран не стала досрочно закрывать учебный год. В мае школьники вернулись в классы. Правда, не все, так как многие родители предпочли, чтобы они продолжали занятия в удаленном режиме. Те же, кто решился снова пойти в школу, должны были следовать строгому протоколу, ходить по "выделенным линиям", протирать руки дезинфицирующими средствами при входе в школу.

На каждого ученика отводилось по 4 квадратных метра, что позволяло разместить в классе не более 10 детей. В итоге пришлось ввести несколько смен. При этом игры и физический контакт на перемене оказались под запретом. Маска была обязательна для всех. В июне санитарный протокол был смягчен, количество учеников в классах разрешили увеличить (безопасная дистанция сократилась до одного метра).

Ряд французских политиков отмечает, что хотя до начала учебного года остается меньше месяца, нет четкого представления, на каких условиях дети вернутся в школы. В последние дни в стране был отмечен всплеск заражений коронавирусом, что привело к тому, что в ряде городов ввели обязательное ношение масок в местах скопления людей, на торговых улицах, в парках.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии