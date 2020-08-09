Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах

Соблюдение безопасной дистанции больше не является одним из условий учебы во французских школах. Это следует из нового санитарного протокола, разработанного министерством образования и представленного на этой неделе. Впрочем, до начала учебного года остается еще три недели, и правила могут опять измениться.

Хотя многие родители обеспокоены риском заражения своих детей, когда они вернутся в классы после каникул, власти уверены, что возможность обучения в нормальном режиме должна быть предоставлена всем школьникам. А установление дистанции мешает этому.

Согласно новому протоколу, как пишет Le Figaro, соблюдение дистанции между учениками одного класса больше не является обязательным, если для этого нет условий в классе. Более того, от этого требования решили отказаться и на игровых площадках.

Зато министерство предписывает, чтобы все школьники старше 11 лет носили маски, если находятся на расстоянии менее одного метра от других детей. Это правило касается и учителей. А вот воспитатели детского сада, как ни странно, освобождены от использования масок на работе.

Еще одно изменение касается отдыха. На переменах или после уроков школьникам разрешено играть на площадке и пользоваться общими предметами (качелями, мячами, игрушками, книгами, играми) в рамках своего класса или сформированной группы.

Власти Франции решили также отказаться от ограничений на объединение классов во время школьных мероприятий, впрочем, этот момент оставлен на усмотрение руководства образовательного учреждения.

Стоит отметить, что Франция в отличие от многих других стран не стала досрочно закрывать учебный год. В мае школьники вернулись в классы. Правда, не все, так как многие родители предпочли, чтобы они продолжали занятия в удаленном режиме. Те же, кто решился снова пойти в школу, должны были следовать строгому протоколу, ходить по "выделенным линиям", протирать руки дезинфицирующими средствами при входе в школу.

На каждого ученика отводилось по 4 квадратных метра, что позволяло разместить в классе не более 10 детей. В итоге пришлось ввести несколько смен. При этом игры и физический контакт на перемене оказались под запретом. Маска была обязательна для всех. В июне санитарный протокол был смягчен, количество учеников в классах разрешили увеличить (безопасная дистанция сократилась до одного метра).

Ряд французских политиков отмечает, что хотя до начала учебного года остается меньше месяца, нет четкого представления, на каких условиях дети вернутся в школы. В последние дни в стране был отмечен всплеск заражений коронавирусом, что привело к тому, что в ряде городов ввели обязательное ношение масок в местах скопления людей, на торговых улицах, в парках.