Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

Российский миротворческий центр в Сирии сообщил, что в воскресение военные РФ и Турции провели очередное совместное патрулирование в сирийской провинции Эль-Хаска. Протяженность контролируемого им маршрута составила 50 километров.

"Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники на высотах от 50 до 200 метров", - уточнил представитель миротворческого Центра подполковник Егор Мальцев.

По его словам, патрули проехали по участкам, где до войны добывали нефть. Нашим и турецким военным было важно убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных формирований.

Он добавил, что патрулирование прошло успешно, и военные двух стран договорились о продолжении таких совместных рейдов.

А вот совместный контроль за стратегической автотрассой М4, соединяющей провинцию Латакия с крупным город страны Алеппо, из-за постоянных провокаций боевиков пришлось временно остановить. Безопасность патрулей на этой дороге должна обеспечивать турецкая армия. Но получается не всегда. На трассе было несколько подрывов военной техники, пострадали военные. Поэтому такие рейды на М4 пока не проводят.

Напомним, что совместное патрулирование организовано в рамках Меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи президентами России и Турции.

Согласно тем же договоренностям наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы Сирии с Турцией.