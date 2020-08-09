Новости

Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Вышел трейлер "Топорика" - сериала создателя "12 лет рабства" 08.08.2020
Вышел трейлер хоррора с "Арьей Старк" "Не входи" 08.08.2020
Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день" 08.08.2020

Вышел трейлер зомби-хоррора "Коридор" о страшном вирусе

Новости
    09.08.2020, 14:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован неплохо выглядящий трейлер канадского хоррора "Коридор" (Hall). Откровений картина, похоже, не принесет - с этим в субжанре давно уже большая напряженка, но потенциал для поклонников зомби-мувиз прослеживается.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора с "Арьей Старк" "Не входи"

В центре истории - пара неприкаянных женщин, застрявших в отеле, где таинственный вирус, передающийся по воздуху, конвертирует постояльцев в плотоядных самоходных кадавров. Задача несчастных понятна - попытаться как-то выжить в кажущейся безнадежной ситуации, не утратив надежды. В комментариях пользователи острят: вот что бывает с теми, кто в это трудное время пренебрегает мытьем рук.

Режиссер и соавтор сценария - Франческо Джаннини, дебютант полного метра.

В ролях: Каролина Бартчак ("Люди Икс: Апокалипсис"), Юмико Саку ("Годзилла против Мехагодзиллы 3", "Покемон 5"), Марк Гибсон ("Хранилище 13"), Бэйли Тэйн ("Кладбище домашних животных"), и ветеран эпизодов Джулиан Ричингс, на счету которого как минимум двести проектов - сразу узнаете.

Премьера - 30 августа.

Новости

Когда начнутся съемки нового фильма Скорсезе 08.08.2020
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета 08.08.2020
Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана 08.08.2020
Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 08.08.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 07.08.2020
Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 07.08.2020
"Рейв" Стивена Содерберга получил русский трейлер и дату премьеры 06.08.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 07.08.2020
Хоррор Дель Торо про гигантских тараканов-людоедов станет сериалом 05.08.2020
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки" 05.08.2020
⧣ коронавирус
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер новой "Дюны" рассказал о проблемах с фильмом 05.08.2020
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 05.08.2020
Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 05.08.2020