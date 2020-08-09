Вышел трейлер зомби-хоррора "Коридор" о страшном вирусе

На YouTube опубликован неплохо выглядящий трейлер канадского хоррора "Коридор" (Hall). Откровений картина, похоже, не принесет - с этим в субжанре давно уже большая напряженка, но потенциал для поклонников зомби-мувиз прослеживается.

В центре истории - пара неприкаянных женщин, застрявших в отеле, где таинственный вирус, передающийся по воздуху, конвертирует постояльцев в плотоядных самоходных кадавров. Задача несчастных понятна - попытаться как-то выжить в кажущейся безнадежной ситуации, не утратив надежды. В комментариях пользователи острят: вот что бывает с теми, кто в это трудное время пренебрегает мытьем рук.

Режиссер и соавтор сценария - Франческо Джаннини, дебютант полного метра.

В ролях: Каролина Бартчак ("Люди Икс: Апокалипсис"), Юмико Саку ("Годзилла против Мехагодзиллы 3", "Покемон 5"), Марк Гибсон ("Хранилище 13"), Бэйли Тэйн ("Кладбище домашних животных"), и ветеран эпизодов Джулиан Ричингс, на счету которого как минимум двести проектов - сразу узнаете.

Премьера - 30 августа.