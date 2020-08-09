За 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая COVID-19

Новая Зеландия преодолела 100-дневный рубеж без новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом проинформировала главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд.

"Преодоление 100 дней без передачи инфекции среди населения - важный шаг, однако мы не можем позволить себе расслабляться. Мы видели в других странах, как вирус может вновь быстро распространиться, даже в тех местах, где эпидемия была взята под контроль. Мы должны быть готовы обуздать любые новые случаи заболевания в Новой Зеландии в будущем", - отметила Блумфилд.

По ее словам, которые приводит AFP, в настоящее время в стране находятся 23 заболевших, но все эти случаи инфицирования были выявлены на границе, и зараженных тут же поместили в карантин.

В Новой Зеландии, с населением в 5 миллионов человек, с февраля было зарегистрировано 1219 подтвержденных случаев коронавируса. Власти страны 19 марта закрыли границы, а всех пересекавших их помещали в карантин на 14 дней. В итоге это помогло довольно быстро справиться с распространением вируса. В последний раз диагноз COVID-19 ставился 1 мая. Эпидемия унесла жизни 22 человек.

В настоящее время жители страны вернулись к почти нормальному образу жизни. Возобновилось проведение массовых мероприятий. Однако правительство потребовало, чтобы на случай второй волны коронавируса во всех домах имелись комплекты для оказания неотложной помощи, в том числе защитные маски.