За сутки в России подтверждено 5189 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 215 человек.

Москва - 689 Свердловская область - 184 Санкт-Петербург - 160 Ханты-Мансийский АО - 150 Московская область - 149 Красноярский край - 129 Ставропольский край - 127 Ростовская область - 127 Иркутская область - 123 Нижегородская область - 118 Омская область - 112 Ульяновская область - 110 Волгоградская область - 106 Краснодарский край - 105 Оренбургская область - 101 Мурманская область - 98 Воронежская область - 97 Кемеровская область - 97 Саратовская область - 96 Приморский край - 96 Ямало-Ненецкий АО - 95 Челябинская область - 94 Алтайский край - 92 Хабаровский край - 91 Тюменская область - 74 Пермский край - 69 Архангельская область - 68 Республика Саха (Якутия) - 65 Сахалинская область - 62 Республика Коми - 60 Костромская область - 53 Республика Калмыкия - 53 Республика Дагестан - 52 Новосибирская область - 52 Томская область - 50 Кировская область - 48 Пензенская область - 48 Самарская область - 48 Белгородская область - 46 Орловская область - 43 Ярославская область - 40 Республика Башкортостан - 35 Республика Бурятия - 34 Брянская область - 32 Тульская область - 32 Чувашская Республика - 32 Астраханская область - 31 Республика Татарстан - 31 Ленинградская область - 30 Вологодская область - 29 Республика Мордовия - 29 Рязанская область - 28 Тверская область - 28 Ивановская область - 27 Калужская область - 27 Удмуртская Республика - 27 Республика Крым - 27 Курская область - 26 Тамбовская область - 26 Республика Тыва - 25 Республика Карелия - 24 Владимирская область - 22 Республика Ингушетия - 22 Псковская область - 20 Республика Адыгея - 20 Смоленская область - 19 Курганская область - 19 Амурская область - 19 Республика Хакасия - 17 Магаданская область - 17 Новгородская область - 16 Республика Алтай - 16 Забайкальский край - 16 Липецкая область - 15 Республика Марий Эл - 15 Камчатский край - 15 Кабардино-Балкарская Республика - 14 Калининградская область - 13 Карачаево-Черкесская Республика - 12 Чеченская Республика - 7 г. Севастополь - 7 Республика Северная Осетия - 6 Еврейская АО - 3 Чукотский АО - 2 Всего в России зарегистрировано 887 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ - 0,0%

Республика Северная Осетия - 0,1%

Московская область, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2 % За сутки подтверждено 77 летальных случаев Владимирская область - 2 Костромская область - 3 Московская область - 1 Смоленская область - 1 Тверская область - 2 Тульская область - 5 Москва - 12 Республика Коми - 3 Калининградская область - 1 Мурманская область - 2 Санкт-Петербург - 3 Республика Крым - 1 Краснодарский край - 1 Волгоградская область - 2 Республика Дагестан - 1 Кабардино-Балкарская Республика - 1 Ставропольский край - 3 Республика Чувашия - 2 Кировская область - 1 Нижегородская область - 3 Оренбургская область - 1 Пензенская область - 1 Самарская область - 2 Свердловская область - 5 Ханты-Мансийский АО - 1 Алтайский край - 2 Красноярский край - 3 Новосибирская область - 7 Омская область - 3 Томская область - 2 За весь период пандемии по России умерли 14 931 человека. За прошедшие сутки выписано из стационаров 3 215 выздоровевших Брянская область - 24 Владимирская область - 3 Воронежская область - 14 Ивановская область - 23 Калужская область - 12 Костромская область - 7 Курская область - 71 Липецкая область - 2 Московская область - 176 Орловская область - 15 Смоленская область - 26 Тамбовская область - 9 Тульская область - 37 Ярославская область - 9 Москва - 803 Республика Коми - 8 Ненецкий автономный округ - 3 Вологодская область - 61 Ленинградская область - 13 Мурманская область - 80 Новгородская область - 4 Санкт-Петербург - 33 Республика Калмыкия - 8 Республика Крым - 12 Краснодарский край - 189 Астраханская область - 10 Волгоградская область - 25 Ростовская область - 39 Республика Дагестан - 42 Республика Ингушетия - 49 Кабардино-Балкарская Республика - 22 Чеченская Республика - 2 Ставропольский край -15 Республика Марий Эл - 5 Республика Мордовия - 29 Республика Татарстан - 7 Республика Чувашия - 67 Пермский край - 34 Нижегородская область - 86 Оренбургская область - 32 Пензенская область - 111 Саратовская область 20 Ульяновская область 41 Свердловская область 82 Тюменская область 57 Ханты-Мансийский АО - 138 Ямало-Ненецкий автономный округ - 146 Челябинская область - 29 Республика Алтай - 11 Республика Тыва- 38 Алтайский край - 40 Красноярский край - 23 Иркутская область - 12 Кемеровская область - 5 Новосибирская область - 33 Омская область - 18 Томская область - 57 Республика Бурятия - 8 Республика Саха (Якутия) - 23 Забайкальский край - 23 Приморский край - 70 Амурская область - 6 Магаданская область - 13 Хабаровский край - 95 Сахалинская область - 10 За весь период пандемии выписано из стационаров России 693 422 выздоровевших.