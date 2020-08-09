За сутки в России подтверждено 5189 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 215 человек.
- Москва - 689
- Свердловская область - 184
- Санкт-Петербург - 160
- Ханты-Мансийский АО - 150
- Московская область - 149
- Красноярский край - 129
- Ставропольский край - 127
- Ростовская область - 127
- Иркутская область - 123
- Нижегородская область - 118
- Омская область - 112
- Ульяновская область - 110
- Волгоградская область - 106
- Краснодарский край - 105
- Оренбургская область - 101
- Мурманская область - 98
- Воронежская область - 97
- Кемеровская область - 97
- Саратовская область - 96
- Приморский край - 96
- Ямало-Ненецкий АО - 95
- Челябинская область - 94
- Алтайский край - 92
- Хабаровский край - 91
- Тюменская область - 74
- Пермский край - 69
- Архангельская область - 68
- Республика Саха (Якутия) - 65
- Сахалинская область - 62
- Республика Коми - 60
- Костромская область - 53
- Республика Калмыкия - 53
- Республика Дагестан - 52
- Новосибирская область - 52
- Томская область - 50
- Кировская область - 48
- Пензенская область - 48
- Самарская область - 48
- Белгородская область - 46
- Орловская область - 43
- Ярославская область - 40
- Республика Башкортостан - 35
- Республика Бурятия - 34
- Брянская область - 32
- Тульская область - 32
- Чувашская Республика - 32
- Астраханская область - 31
- Республика Татарстан - 31
- Ленинградская область - 30
- Вологодская область - 29
- Республика Мордовия - 29
- Рязанская область - 28
- Тверская область - 28
- Ивановская область - 27
- Калужская область - 27
- Удмуртская Республика - 27
- Республика Крым - 27
- Курская область - 26
- Тамбовская область - 26
- Республика Тыва - 25
- Республика Карелия - 24
- Владимирская область - 22
- Республика Ингушетия - 22
- Псковская область - 20
- Республика Адыгея - 20
- Смоленская область - 19
- Курганская область - 19
- Амурская область - 19
- Республика Хакасия - 17
- Магаданская область - 17
- Новгородская область - 16
- Республика Алтай - 16
- Забайкальский край - 16
- Липецкая область - 15
- Республика Марий Эл - 15
- Камчатский край - 15
- Кабардино-Балкарская Республика - 14
- Калининградская область - 13
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Чеченская Республика - 7
- г. Севастополь - 7
- Республика Северная Осетия - 6
- Еврейская АО - 3
- Чукотский АО - 2
Всего в России зарегистрировано 887 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ - 0,0%
- Республика Северная Осетия - 0,1%
- Московская область, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2 %
За сутки подтверждено 77 летальных случаев
- Владимирская область - 2
- Костромская область - 3
- Московская область - 1
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 2
- Тульская область - 5
- Москва - 12
- Республика Коми - 3
- Калининградская область - 1
- Мурманская область - 2
- Санкт-Петербург - 3
- Республика Крым - 1
- Краснодарский край - 1
- Волгоградская область - 2
- Республика Дагестан - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Ставропольский край - 3
- Республика Чувашия - 2
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 3
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 2
- Свердловская область - 5
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Алтайский край - 2
- Красноярский край - 3
- Новосибирская область - 7
- Омская область - 3
- Томская область - 2
За весь период пандемии по России умерли 14 931 человека.
За прошедшие сутки выписано из стационаров 3 215 выздоровевших
- Брянская область - 24
- Владимирская область - 3
- Воронежская область - 14
- Ивановская область - 23
- Калужская область - 12
- Костромская область - 7
- Курская область - 71
- Липецкая область - 2
- Московская область - 176
- Орловская область - 15
- Смоленская область - 26
- Тамбовская область - 9
- Тульская область - 37
- Ярославская область - 9
- Москва - 803
- Республика Коми - 8
- Ненецкий автономный округ - 3
- Вологодская область - 61
- Ленинградская область - 13
- Мурманская область - 80
- Новгородская область - 4
- Санкт-Петербург - 33
- Республика Калмыкия - 8
- Республика Крым - 12
- Краснодарский край - 189
- Астраханская область - 10
- Волгоградская область - 25
- Ростовская область - 39
- Республика Дагестан - 42
- Республика Ингушетия - 49
- Кабардино-Балкарская Республика - 22
- Чеченская Республика - 2
- Ставропольский край -15
- Республика Марий Эл - 5
- Республика Мордовия - 29
- Республика Татарстан - 7
- Республика Чувашия - 67
- Пермский край - 34
- Нижегородская область - 86
- Оренбургская область - 32
- Пензенская область - 111
- Саратовская область 20
- Ульяновская область 41
- Свердловская область 82
- Тюменская область 57
- Ханты-Мансийский АО - 138
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 146
- Челябинская область - 29
- Республика Алтай - 11
- Республика Тыва- 38
- Алтайский край - 40
- Красноярский край - 23
- Иркутская область - 12
- Кемеровская область - 5
- Новосибирская область - 33
- Омская область - 18
- Томская область - 57
- Республика Бурятия - 8
- Республика Саха (Якутия) - 23
- Забайкальский край - 23
- Приморский край - 70
- Амурская область - 6
- Магаданская область - 13
- Хабаровский край - 95
- Сахалинская область - 10
За весь период пандемии выписано из стационаров России 693 422 выздоровевших.