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09.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5189 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 215 человек.
  1. Москва - 689
  2. Свердловская область - 184
  3. Санкт-Петербург - 160
  4. Ханты-Мансийский АО - 150
  5. Московская область - 149
  6. Красноярский край - 129
  7. Ставропольский край - 127
  8. Ростовская область - 127
  9. Иркутская область - 123
  10. Нижегородская область - 118
  11. Омская область - 112
  12. Ульяновская область - 110
  13. Волгоградская область - 106
  14. Краснодарский край - 105
  15. Оренбургская область - 101
  16. Мурманская область - 98
  17. Воронежская область - 97
  18. Кемеровская область - 97
  19. Саратовская область - 96
  20. Приморский край - 96
  21. Ямало-Ненецкий АО - 95
  22. Челябинская область - 94
  23. Алтайский край - 92
  24. Хабаровский край - 91
  25. Тюменская область - 74
  26. Пермский край - 69
  27. Архангельская область - 68
  28. Республика Саха (Якутия) - 65
  29. Сахалинская область - 62
  30. Республика Коми - 60
  31. Костромская область - 53
  32. Республика Калмыкия - 53
  33. Республика Дагестан - 52
  34. Новосибирская область - 52
  35. Томская область - 50
  36. Кировская область - 48
  37. Пензенская область - 48
  38. Самарская область - 48
  39. Белгородская область - 46
  40. Орловская область - 43
  41. Ярославская область - 40
  42. Республика Башкортостан - 35
  43. Республика Бурятия - 34
  44. Брянская область - 32
  45. Тульская область - 32
  46. Чувашская Республика - 32
  47. Астраханская область - 31
  48. Республика Татарстан - 31
  49. Ленинградская область - 30
  50. Вологодская область - 29
  51. Республика Мордовия - 29
  52. Рязанская область - 28
  53. Тверская область - 28
  54. Ивановская область - 27
  55. Калужская область - 27
  56. Удмуртская Республика - 27
  57. Республика Крым - 27
  58. Курская область - 26
  59. Тамбовская область - 26
  60. Республика Тыва - 25
  61. Республика Карелия - 24
  62. Владимирская область - 22
  63. Республика Ингушетия - 22
  64. Псковская область - 20
  65. Республика Адыгея - 20
  66. Смоленская область - 19
  67. Курганская область - 19
  68. Амурская область - 19
  69. Республика Хакасия - 17
  70. Магаданская область - 17
  71. Новгородская область - 16
  72. Республика Алтай - 16
  73. Забайкальский край - 16
  74. Липецкая область - 15
  75. Республика Марий Эл - 15
  76. Камчатский край - 15
  77. Кабардино-Балкарская Республика - 14
  78. Калининградская область - 13
  79. Карачаево-Черкесская Республика - 12
  80. Чеченская Республика - 7
  81. г. Севастополь - 7
  82. Республика Северная Осетия - 6
  83. Еврейская АО - 3
  84. Чукотский АО - 2

Всего в России зарегистрировано 887 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • Ненецкий автономный округ - 0,0%
  • Республика Северная Осетия - 0,1%
  • Московская область, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2 %
За сутки подтверждено 77 летальных случаев
  1. Владимирская область - 2
  2. Костромская область - 3
  3. Московская область - 1
  4. Смоленская область - 1
  5. Тверская область - 2
  6. Тульская область - 5
  7. Москва - 12
  8. Республика Коми - 3
  9. Калининградская область - 1
  10. Мурманская область - 2
  11. Санкт-Петербург - 3
  12. Республика Крым - 1
  13. Краснодарский край - 1
  14. Волгоградская область - 2
  15. Республика Дагестан - 1
  16. Кабардино-Балкарская Республика - 1
  17. Ставропольский край - 3
  18. Республика Чувашия - 2
  19. Кировская область - 1
  20. Нижегородская область - 3
  21. Оренбургская область - 1
  22. Пензенская область - 1
  23. Самарская область - 2
  24. Свердловская область - 5
  25. Ханты-Мансийский АО - 1
  26. Алтайский край - 2
  27. Красноярский край - 3
  28. Новосибирская область - 7
  29. Омская область - 3
  30. Томская область - 2

За весь период пандемии по России умерли 14 931 человека.

За прошедшие сутки выписано из стационаров 3 215 выздоровевших
  1. Брянская область - 24
  2. Владимирская область - 3
  3. Воронежская область - 14
  4. Ивановская область - 23
  5. Калужская область - 12
  6. Костромская область - 7
  7. Курская область - 71
  8. Липецкая область - 2
  9. Московская область - 176
  10. Орловская область - 15
  11. Смоленская область - 26
  12. Тамбовская область - 9
  13. Тульская область - 37
  14. Ярославская область - 9
  15. Москва - 803
  16. Республика Коми - 8
  17. Ненецкий автономный округ - 3
  18. Вологодская область - 61
  19. Ленинградская область - 13
  20. Мурманская область - 80
  21. Новгородская область - 4
  22. Санкт-Петербург - 33
  23. Республика Калмыкия - 8
  24. Республика Крым - 12
  25. Краснодарский край - 189
  26. Астраханская область - 10
  27. Волгоградская область - 25
  28. Ростовская область - 39
  29. Республика Дагестан - 42
  30. Республика Ингушетия - 49
  31. Кабардино-Балкарская Республика - 22
  32. Чеченская Республика - 2
  33. Ставропольский край -15
  34. Республика Марий Эл - 5
  35. Республика Мордовия - 29
  36. Республика Татарстан - 7
  37. Республика Чувашия - 67
  38. Пермский край - 34
  39. Нижегородская область - 86
  40. Оренбургская область - 32
  41. Пензенская область - 111
  42. Саратовская область 20
  43. Ульяновская область 41
  44. Свердловская область 82
  45. Тюменская область 57
  46. Ханты-Мансийский АО - 138
  47. Ямало-Ненецкий автономный округ - 146
  48. Челябинская область - 29
  49. Республика Алтай - 11
  50. Республика Тыва- 38
  51. Алтайский край - 40
  52. Красноярский край - 23
  53. Иркутская область - 12
  54. Кемеровская область - 5
  55. Новосибирская область - 33
  56. Омская область - 18
  57. Томская область - 57
  58. Республика Бурятия - 8
  59. Республика Саха (Якутия) - 23
  60. Забайкальский край - 23
  61. Приморский край - 70
  62. Амурская область - 6
  63. Магаданская область - 13
  64. Хабаровский край - 95
  65. Сахалинская область - 10

За весь период пандемии выписано из стационаров России 693 422 выздоровевших.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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