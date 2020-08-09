Утвержден график Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые пройдут в российских школах в начале учебного года. Причем по единым для всех моделям заданий. Как рассказали в Рособрнадзоре, ВПР необходимы для того, чтобы понять, какие пробелы в знаниях остались у ребят после весенней удаленки. Какие темы еще, возможно, нужно подтянуть. И на основе объективных данных помочь учителям и детям. Скорректировать программы по учебным предметам.

- ВПР необходимо провести в сентябре-октябре 2020 года в качестве "входного" мониторинга качества образования, - сообщает Рособрнадзор. - В проведении ВПР в 2020 году должны были участвовать более шести миллионов школьников. В 10-11-х классах проверочные работы прошли в марте. До того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8-х классах проверочные работы весной проведены не были, теперь они пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9-й классы.

Что важно? ВПР по программе предыдущего года обучения должны проводиться на 2-4 уроках по решению школ. Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех классов в параллели. День для этого школа определяет сама. Но строго в рамках периода: с 14 сентября по 12 октября. Для 5-8-х классов проверочные работы - обязательные, а в 9-х классах ВПР проводятся в режиме апробации.

Конкретный день для проверки знаний школа определит сама. Но строго в рамках периода: с 14 сентября по 12 октября

- Начало каждого нового учебного года - эмоционально сложный, а для многих ребят даже стрессовый период. Тяжело приходить в классы после длинных летних каникул, снова адаптироваться к школе. А уж в этом году, после удаленки и самоизоляции, детям будет тяжело вдвойне. И главное сейчас, по мнению родителей, - запустить нормальный учебный процесс, войти в ритм, оценить психологическое и физическое состояние детей, эпидемиологическую обстановку, в которой будут работать школы, - считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Ребята могут наделать ошибок, показать не совсем объективный результат. И если уж на то пошло, если есть необходимость измерить результат удаленного обучения (а то, что все учились очень по-разному и как умели, это правда), то это нужно делать не раньше октября. Когда все немного привыкнут к школе и успокоятся. А вообще, любой педагог и без всяких внешних проверок поймет уже через пару недель: где и насколько класс отстал и что нужно подтянуть.