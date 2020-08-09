Завершилась регистрация кандидатов в губернаторы

В воскресенье завершилась регистрация кандидатов на губернаторских выборах и на довыборах депутатов Госдумы, которые пройдут 11-13 сентября.

Избирательные кампании в этом году будут конкурентными, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу. Она отметила высокий уровень партийной активности на выборах всех уровней - участвуют 36 партий из 41 имеющей на это право.

Прямые губернаторские выборы пройдут в 18 регионах. Как сообщила глава ЦИК, зарегистрировано 73 кандидата из 147 выдвинувшихся. Десять кандидатов снялись с "гонки", а 37 было отказано в регистрации. По словам Эллы Памфиловой, большинство отказов связано с непредставлением необходимых документов. По остальным кандидатам решение на момент заседания пока принято не было.

Однако уже понятно, что в среднем на одно место главы региона претендуют четыре-пять кандидатов. Претенденты на высокие посты представляют 24 партии.

В среднем на одно место главы региона претендуют четыре-пять кандидатов

В четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане. В кампаниях этого уровня задействованы девять партий. В четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. "Зарегистрированы 25 из них, у двух кандидатов утрачен статус, а документы еще двух кандидатов находятся на рассмотрении", - отметила глава ЦИК. Она добавила, что в комиссии пока не получили ни одной жалобы от кандидатов в депутаты.

Довыборы в Госдуму в этом году будут особыми - в порядке эксперимента избиратели в Курской и Ярославской областях смогут проголосовать по интернету. Первое публичное тестирование системы дистанционного голосования к сентябрьским выборам состоится 31 августа, рассказала Памфилова. Она призвала все заинтересованные стороны принять участие в этом процессе. Особое внимание в комиссии уделят противодействию утечке данных, заверила она.

Что касается выборов депутатов заксобраний (предстоят в 11 регионах), то из 8043 кандидатов зарегистрировано 4758. В выборах этого уровня в целом по стране участвуют 29 партий, рассказала Памфилова. По ее словам, максимальная партийная конкуренция отмечена в ходе кампании в Новосибирской области - 10 партий-участниц.

Больше всего кандидатов традиционно выдвинуто на муниципальном уровне - 8666, из них на момент заседания 4455 были зарегистрированы. В выборах в органы местного самоуправления участвует наибольшее число партий - 31. Регистрация кандидатов в кампаниях этого уровня, а также на выборах в заксобрания завершается на нынешней неделе.