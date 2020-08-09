Рассказать о своей Москве может любой желающий до 21 августа включительно. На сайте moscow-routes.moscowwithyou.ru нужно для начала заполнить специальную форму и прикрепить свой маршрут, выбрав для экскурсий какой-то отдельный район, улицу, усадьбу, а может быть, парк. По словам организаторов, планируется определить 15 победителей: 12 из них выберут эксперты (гиды, турменеджеры, музейные сотрудники), а троих - с помощью открытого онлайн-голосования.
Лучшие маршруты организаторы обещают опубликовать на сайте москвастобой.рф. Здесь же и подведут итоги конкурса. Победители смогут увидеть Москву из окна экскурсионного двухэтажного автобуса, побывать на смотровой площадке Panorama 360, прокатиться на яхте по Москве-реке и взглянуть на город с высоты из кабинки канатной дороги.
Похожий конкурс недавно провел департамент культурного наследия. Горожанам предложили разработать пешую, беговую, автобусную или велосипедную экскурсию. Участники прислали маршруты по районам, в которых родились, провели детство или живут сейчас. Лучшими назвали 35 маршрутов. Победителям помогут выпустить видеопревью в социальных сетях и провести экскурсию в рамках проекта "Дни наследия. Районы".