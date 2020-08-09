Экскурсии по Красной площади или на Воробьевых горах кажутся банальными и уже набили оскомину? Есть шанс придумать свою оригинальную прогулку по малоизвестным местам столицы. Для этого нужно всего лишь отправить заявку в оргкомитет общегородского конкурса "Маршруты по Москве".

Рассказать о своей Москве может любой желающий до 21 августа включительно. На сайте moscow-routes.moscowwithyou.ru нужно для начала заполнить специальную форму и прикрепить свой маршрут, выбрав для экскурсий какой-то отдельный район, улицу, усадьбу, а может быть, парк. По словам организаторов, планируется определить 15 победителей: 12 из них выберут эксперты (гиды, турменеджеры, музейные сотрудники), а троих - с помощью открытого онлайн-голосования.

Лучшие маршруты организаторы обещают опубликовать на сайте москвастобой.рф. Здесь же и подведут итоги конкурса. Победители смогут увидеть Москву из окна экскурсионного двухэтажного автобуса, побывать на смотровой площадке Panorama 360, прокатиться на яхте по Москве-реке и взглянуть на город с высоты из кабинки канатной дороги.

Лучшие народные маршруты можно будет найти на сайте москвастобой.рф

Похожий конкурс недавно провел департамент культурного наследия. Горожанам предложили разработать пешую, беговую, автобусную или велосипедную экскурсию. Участники прислали маршруты по районам, в которых родились, провели детство или живут сейчас. Лучшими назвали 35 маршрутов. Победителям помогут выпустить видеопревью в социальных сетях и провести экскурсию в рамках проекта "Дни наследия. Районы".