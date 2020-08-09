Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

Люди, употребляющие в пищу мясо, могут прожить дольше вегетарианцев. Но для этого им нужно соблюдать принципы правильного питания.

Об этом рассказала "Пятому каналу" кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

По ее словам преимущество мясоедов заключается в употреблении белковой пищи. Эксперт отмечает, что дефицит белка у вегетарианцев может проявиться не сразу, но с возрастом его недостаток будет ощущаться сильнее.

При этом Инна Кононенко выделила два показателя, которые могут свидетельствовать об изнашиваемости организма. Речь, в частности, идет о толщине сосудистой стенки в сонной артерии. У мясоедов, в пище которых содержится больше холестерина, толщина стенки будет больше, и стареть они будут быстрее. Однако при употреблении необходимого количества витаминов B12, D3, K2, этот фактор окажется уже не столь очевидным.

А вот по второму показателю - работе митохондрий, являющихся "энергетическими станциями" клеток, человек, употребляющий в пищу мясо, оказывается в выигрышном положении.

"У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", - предупреждает врач-диетолог.

Она говорит об опасности возникновения проблем с ростом волос и ногтей, и возможном ухудшении зрения, состояния кожи и сосудов. При этом и вегетарианцам, и мясоедам рекомендуется употреблять необходимые витамины и микроэлементы.