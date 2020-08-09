Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

Новости

В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
Выбираем оптимальную версию Lada Vesta 12:10
За 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая COVID-19 12:00
Южная Корея построит авианосец 11:54
В Москве выявлено на треть меньше случаев коронавируса, чем месяц назад 11:51
СМИ: США изучают возможность обмена представительствами с КНДР 11:44
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси 11:42
Американка перенесла вторую полную трансплантацию лица 11:25
Окончанию Ленинградской битвы посвятят полуденный выстрел 11:15
На Курилах полиция проверяет видео с издевательствами над медвежонком 11:10
Аборигены не пропустят байкеров на их слет в Южной Дакоте 11:06
В Болгарии протестующие закидали яйцами здание правительства 11:04
ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента 11:03
Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии 10:52
Индия сократит импорт оружия 10:42
Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00 10:28
Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:15
В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли 08:26
В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах 08:17
Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте 07:52
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:34
В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 07:21
В Китае пассажирский самолет потерял высоту и подал экстренный сигнал 06:53
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 12:12
Рубрика: Общество

Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

Текст: Михаил Русин

Люди, употребляющие в пищу мясо, могут прожить дольше вегетарианцев. Но для этого им нужно соблюдать принципы правильного питания.

Фото: iStock
Почему скумбрия, овсянка и киви полезны для суставов

Об этом рассказала "Пятому каналу" кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

По ее словам преимущество мясоедов заключается в употреблении белковой пищи. Эксперт отмечает, что дефицит белка у вегетарианцев может проявиться не сразу, но с возрастом его недостаток будет ощущаться сильнее.

При этом Инна Кононенко выделила два показателя, которые могут свидетельствовать об изнашиваемости организма. Речь, в частности, идет о толщине сосудистой стенки в сонной артерии. У мясоедов, в пище которых содержится больше холестерина, толщина стенки будет больше, и стареть они будут быстрее. Однако при употреблении необходимого количества витаминов B12, D3, K2, этот фактор окажется уже не столь очевидным.

А вот по второму показателю - работе митохондрий, являющихся "энергетическими станциями" клеток, человек, употребляющий в пищу мясо, оказывается в выигрышном положении.

Фото: iStock
Названа диета, помогающая в борьбе с раком

"У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", - предупреждает врач-диетолог.

Она говорит об опасности возникновения проблем с ростом волос и ногтей, и возможном ухудшении зрения, состояния кожи и сосудов. При этом и вегетарианцам, и мясоедам рекомендуется употреблять необходимые витамины и микроэлементы.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше