Антонио Бандерас заболел коронавирусом

Испанский актер, певец, режиссер и продюсер Антонио Бандерас, отмечающий сегодня шестидесятилетие, сообщил, что у него диагностирован COVID-19. Об этом только что сообщила El Independiente.

По словам юбиляра, в настоящее время он находится на карантине и болезнь протекает сравнительно легко. Так что у артиста есть надежда оперативно вернуться в строй.

Бандерас пояснил: благодаря усердному соблюдению рекомендаций ему удается избежать сложных последствий инфекции и самое неприятное в его теперешнем состоянии - это разве что повышенная утомляемость.

"Время в изоляции я посвящаю чтению, творчеству, усиленному отдыху и составлению планов на будущее", - проинформировал поклонников Антонио.

Заверяя, что к своим шестидесяти он подошел переполненный разного рода энтузиазмом.