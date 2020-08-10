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Антонио Бандерас заболел коронавирусом

Новости
    10.08.2020, 16:13
Текст:   Олег Усков

Испанский актер, певец, режиссер и продюсер Антонио Бандерас, отмечающий сегодня шестидесятилетие, сообщил, что у него диагностирован COVID-19. Об этом только что сообщила El Independiente.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам юбиляра, в настоящее время он находится на карантине и болезнь протекает сравнительно легко. Так что у артиста есть надежда оперативно вернуться в строй.

Бандерас пояснил: благодаря усердному соблюдению рекомендаций ему удается избежать сложных последствий инфекции и самое неприятное в его теперешнем состоянии - это разве что повышенная утомляемость.

"Время в изоляции я посвящаю чтению, творчеству, усиленному отдыху и составлению планов на будущее", - проинформировал поклонников Антонио.

Заверяя, что к своим шестидесяти он подошел переполненный разного рода энтузиазмом.

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