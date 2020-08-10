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10.08.2020 08:00
Рубрика: Культура

Антонио Бандерасу исполнилось 60 лет

Текст: Мария Воронова
Испанского актера Антонио Бандераса знают во всем мире. Подрастающему поколению он известен, скорее, как человек, озвучивший Кота в сапогах в фильмах о Шреке. Бандерас признавался, что эта работа сыграла с ним злую шутку: "Эта роль привлекает к моей персоне больше внимания, чем Зорро". Обидеть мастера может каждый, а воплотить на экране целую галерею образов под силу немногим. И Бандерасу, например, это удалось.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

10 августа звезда отмечает юбилей. "РГ" предлагает вспомнить 5 лучших ролей Антонио Бандераса.

Фото: AP Photo/ Rebecca Blackwell
Антонио Бандерас присоединился к касту экранизации игры Uncharted

Нестор Кастильо / "Короли мамбо"

Роль Нестора Кастильо в экранизации романа лауреата Пулитцеровской премии Оскара Ихуэлоса стала первой англоязычной работой Антонио Бандераса. "Короли мамбо" новичка Арна Глимчера рассказывает о культе стиля мамбо, охватившего послевоенную Америку. Кубинские музыканты Сезар (Арманд Ассанте) и Нестор Кастильо приезжают в Нью-Йорк, чтобы покорить США своим талантом. В каком-то смысле эта история не отличается от множества фильмов о путях к славе. Однако картина "Короли мамбо" настолько атмосферна, наполнена энергией, страстью и жизненной силой, что сюжет, несомненно, кажется оригинальным.

Алехандро Мурьетта / "Маска Зорро"

В центре сюжета - история сразу двух мстителей, скрывающихся под маской: Диего Де Ла Вега (Энтони Хопкинс) и Алехандро Мурьетта (Антонио Бандерас). Судьба сводит пожилого Диего, который провел 20 лет в заточении, с юным бандитом Алехандро. Старик решает сделать из молодого человека нового Зорро, который сможет дать отпор главному злодею. Невозможно не восхищаться зажигательной игрой Антонио Бандераса. В образ смелого и порывистого разбойника, превратившегося в благородного аристократа, актер добавил присущего ему шарма и испанской страсти, что покорило зрителей.

Музыкант (Эль Марьячи) / "Однажды в Мексике"

Антонио Бандерас вновь обратился к образу Эль Марьячи, сыграв в заключительном фильме трилогии Роберта Родригеса "Однажды в Мексике". На протяжении всего фильма летят пули, проливается кровь и неуклонно растет число погибших. В действо вовлечен звездный состав: Джонни Депп, Микки Рурк, Ева Мендес, Сальма Хайек, Энрике Иглесиас и Дэнни Трехо. Противостояние разворачивается между наркобароном Барильо (Уиллем Дефо) и Эль Марьячи, который пытается помешать злодею свергнуть президента Мексики. Эффектный образ Бандераса чем-то смахивает на Клинта Иствуда в спагетти-вестернах.

Фото: Jean-Baptiste Lacroix / AFP
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Роберт Ледгард / "Кожа, в которой я живу"

В этой ленте Альмодовара зритель не только беспокойно следит за развитием сюжета, но и - с подачи режиссера - сосредотачивается на извращенной психике пластического хирурга доктора Ледгарда (Антонио Бандерас). Его считают гением в отрасли, а специализируется он на создании и пересадке искусственной кожи. Самовлюбленный ученый тайно проводит опыты на молодой женщине по имени Вера (Елена Анайя), пытаясь слепить из ее тела свой идеал. Альмодовар дразнит зрителя правдой о прошлом Веры, что делает развязку еще более волнующей.

Сальвадор Малло / "Боль и слава"

В этой многослойной и насыщенной картине, характерной для Педро Альмодовара, Антонио Бандерас демонстрирует свою лучшую за последние годы актерскую работу. Он исполнил роль режиссера Сальвадора Малло, который, переживая личный и творческий кризис, оглядывается на свою жизнь. Эту картину признают самой автобиографичной лентой Альмодовара. В ней читаются события из жизни режиссера: целая россыпь воспоминаний о детстве, проведенном в Мадриде, первой любви, начале профессионального пути, победах и поражениях.

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