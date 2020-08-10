АТОР: Первые рейсы из России на курорты Турции идут с полной загрузкой

Первые рейсы на курорты Турции всех туроператоров, предложивших такие программы, заполнены на 100%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Продажи шли волнообразно. Многих туристов беспокоили правила въезда в Турцию, так как было много противоречивой информации, отметила она в ходе пресс-конференции. Но, в целом, спрос на туры в Турцию высок и уже приближается к показателям августа 2019 года.

Представитель АТОР также рассказала, что в стандартную медицинскую страховку включается также COVID-19. "Никаких дополнительных расходов со стороны туристов на лечение в случае заболевания не требуется", - отметила она. При этом на рынке появился также новые расширенные страховки от невыезда, которые теперь включают случаи заболевания коронавирусом.

О высоком спросе на путевки в Турцию также заявили и отдельные туроператоры. В компании Coral Travel отметили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, сообщает "Интерфакс". Также о полной загрузке рейсов сообщили в компании TUI Россия.

Первые рейсы из России на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум вылетают 10 августа. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Самолеты начали летать в Стамбул и Анкару. Все полеты в Турцию осуществляются из аэропортов трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.