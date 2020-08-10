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Рубрика: В мире

Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в понедельник, что страна вряд ли откроет свои внутренние границы до Рождества из-за рекордного однодневного роста смертей от коронавируса.

В штате Виктория, где находится второй по величине город страны Мельбурн, за последние 24 часа от SARS-CoV-2 умерло 19 человек. Ранее власти многих штатов в Австралии приняли жесткие ограничительные меры с целью обуздать коронавирусный кризис, что привело к закрытию нескольких внутренних границ, сообщает Reuters.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Мельбурн, где проживают почти 5 миллионов человек, находится в режиме изоляции с начала июля: люди не выходят из дома, покупки в аптеках и продовольственных магазинах раз в день разрешено совершать только одному члену семьи, а многочисленные предприятия прекратили работу или объявили о банкротстве.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил в понедельник, что понимает разочарование жителей, но отказался назвать дату окончания карантина. Пока ограничения сохранятся до 13 сентября, однако власти, скорее всего, продлят их в ожидании второй, более серьезной волны COVID-19.

Наблюдатели отмечают, что жесткие меры изоляции в Мельбурне возымели эффект: количество новых случаев заражения в штате за минувший день снизилось до минимума.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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