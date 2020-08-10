В Банке России обеспокоены продажей вкладчикам структурных облигаций

Банк России отмечает, что снижение ставок по вкладам привело к росту вложений населения в более доходные инструменты фондового рынка. Помимо классических ценных бумаг (акций и облигаций), граждане вкладываются в структурные облигации, паи, а также инвестируют деньги в рамках стратегий автоследования. Об этом говорится в июльском выпуске "Обзора финансовых рисков" Банка России.

Структурные облигации - один из сложных инструментов. Выплаты по ним зависят от ряда факторов, например от роста курса рубля или фондовых индексов, золота, нефти, конкретных акций и других базовых активов. После того как в апреле 2022 года вступят в силу основные нормы нового закона о категоризации инвесторов, структурные облигации будут доступны большинству граждан только после тестирования у брокера, которое должно показать, что у покупателя достаточно и опыта, и понимания особенностей этого инструмента.

За последние полтора года вложения населения в облигации выросли на 656 миллиарда рублей, из которых 400 млрд вложения в рублевые облигации. Среди них большая часть (71%) положительного прироста пришлась на облигации банков, в основном нескольких крупнейших.

"Важно отметить, что в случае с более сложными видами облигаций, например со структурными продуктами, банки-эмитенты должны соблюдать интересы граждан, четко информируя их об отличиях этого продукта от депозита", - указывает ЦБ.

"Банк России следит за возможными рисками (альтернативных инструментов сбережений. - Прим. ред.) и проводит консультации с рынком по возможностям вложений различных категорий инвесторов, прежде всего непрофессиональных участников, в сложные продукты, в том числе в структурные облигации", - сообщает регулятор.