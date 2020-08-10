Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки хотят внедрить новый формат безналичных переводов, не требующих дополнительного подтверждения от плательщика. Деньги могут списываться напрямую с банковского счета физического или юридического лица по запросу получателя средств.

Пилотный проект, как пишет издание РБК, намерена развивать ассоциация "ФинТех" (АФТ), которая основана в конце 2016 года по инициативе ЦБ. По словам гендиректора АФТ Татьяны Жарковой, сервис не будет требовать дополнительного подтверждения перевода от клиента. Согласие на переводы клиент дает только один раз.

Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, позволяющим проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний. Это важно потому, что происходит удешевление переводов. Оплата через Систему быстрых платежей напрямую с банковского счета на счет внедряется регулятором с середины прошлого года.

Новый проект, по словам Жарковой, пока на стадии разработки. Сроки его запуска будут определены в конце августа. АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в пилотном проекте. Заинтересовались ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и "Абсолют банк". Сбербанк пока отказался от комментариев.

Технология может быть применена при оплате различных услуг. Самым востребованным может оказаться автоматическое списание средств за услуги ЖКУ, связь, поездки на транспорте. "Абсолют банк" планирует использовать технологию для погашения кредитов, "Открытие" - для создания платежей на базе платежных требований для клиентов малого и среднего бизнеса. Также с помощью сервиса можно будет совершать покупки в интернет-магазинах.

Сейчас подобные сервисы используются отдельными банками в их онлайн-каналах. Но чтобы работать с ними, получатель и плательщик должны быть клиентами одного банка, а из-за отсутствия удобного интерфейса по управлению подписками клиент может вовремя не отписаться от тех или иных платежей и перевести деньги за услуги, которыми уже не пользуется. Также сейчас клиент может предоставить реквизиты своей банковской карты получателю средств для их списания. Платежи проходят с использованием инфраструктуры платежных систем "Мир", Visa, Mastercard. Но получателям средств приходится платить комиссию, которая составляет 1,8-2%.

В случае запуска межбанковской платформы по инициации платежей возможно прямое взаимодействие между поставщиками и потребителями услуг, которые будут оплачивать только стандартные банковские комиссии, что должно привести к снижению издержек всех участников.