Новости

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 20:23
Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей 20:08
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 19:59
Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта 19:47
Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован 19:43
Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21% 19:34
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами 19:33
ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений 19:30
Porsche за миллион долларов брошен в китайском шоу-руме 19:26
"Динамо" в гостях обыграло "Урал" в первом туре РПЛ 19:19
В центр Минска стянуты значительные силы милиции 19:13
За последние пять лет цены на новые автомобили в РФ выросли на 40% 19:12
Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 20:23
Рубрика: Экономика

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов

Текст: Сергей Тихонов

Цены на бензин марки АИ-95 в понедельник 10 августа на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) упала до 50,84 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС. Суммарно снижение биржевой стоимости АИ-95 на бирже за неделю с 3 августа составило более 5 процентов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Рост розничных цен на бензин в России замедлился

За этот же период оптовая цена АИ-95 в европейской части России снизилась на 6,2% - до 50,36 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 6,5% - до 53,8 тыс. руб. за тонну, в Москве - до 52,34 тыс. руб. за тонну.

Оптовые цены на бензин АИ-92 за неделю снизились на 3 процента - до 49,52 рублей за тонну, а дизельного топлива на 3,7 процента до 43,81 рублей за тонну.

Основной рост биржевых цен на автомобильное топливо в России произошел 7-18 июня. Тогда бензин АИ-95 на СПбМТСБ подорожал до 57,3 тысячи рублей за тонну, побив рекорд двухлетней давности, когда в 2018 году случилось два бензиновых кризиса, весной и осенью. Вслед за этим последовал рост розничных цен, впрочем, не превысивших уровень инфляции. Но с начала июня по середину июля этого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 1,5%, АИ-95 - 2%, АИ-98 - 1,2%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. По данным Росстата, с середины июля темпы роста розничных цен на автомобильное топливо стали замедляться. В период с 28 июля по 3 августа средняя розничная цена на бензин выросла на 4 копейки до 45,64 рубля за литр, а на дизельное топливо на 2 копейки - до 48,05 рубля за литр соответственно.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию