Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов

Цены на бензин марки АИ-95 в понедельник 10 августа на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) упала до 50,84 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС. Суммарно снижение биржевой стоимости АИ-95 на бирже за неделю с 3 августа составило более 5 процентов.

За этот же период оптовая цена АИ-95 в европейской части России снизилась на 6,2% - до 50,36 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 6,5% - до 53,8 тыс. руб. за тонну, в Москве - до 52,34 тыс. руб. за тонну.

Оптовые цены на бензин АИ-92 за неделю снизились на 3 процента - до 49,52 рублей за тонну, а дизельного топлива на 3,7 процента до 43,81 рублей за тонну.

Основной рост биржевых цен на автомобильное топливо в России произошел 7-18 июня. Тогда бензин АИ-95 на СПбМТСБ подорожал до 57,3 тысячи рублей за тонну, побив рекорд двухлетней давности, когда в 2018 году случилось два бензиновых кризиса, весной и осенью. Вслед за этим последовал рост розничных цен, впрочем, не превысивших уровень инфляции. Но с начала июня по середину июля этого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 1,5%, АИ-95 - 2%, АИ-98 - 1,2%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. По данным Росстата, с середины июля темпы роста розничных цен на автомобильное топливо стали замедляться. В период с 28 июля по 3 августа средняя розничная цена на бензин выросла на 4 копейки до 45,64 рубля за литр, а на дизельное топливо на 2 копейки - до 48,05 рубля за литр соответственно.