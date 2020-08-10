Новости

В России названы новые востребованные профессии 06:41
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа 06:10
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее 05:57
Трамп: Я не предлагал добавить свое лицо к мемориалу на горе Рашмор 05:39
Венесуэла еще на месяц продлит режим ЧС в стране 04:50
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы 04:49
Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану 04:36
Посольство РФ: Россияне смогут вылететь с Кипра 13 августа 04:25
Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:22
Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев 03:53
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей 03:45
За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства 03:13
Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море 03:11
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске 03:10
В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19 02:40
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России 02:37
Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные 02:30
ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному посту ХАМАС 02:17
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Германией 01:53
Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на детекторе лжи 01:01
Вильфанд: В европейской части России установится сентябрьская погода 00:54
Кокорин объяснил, почему не сыграл за "Спартак" 00:27
Глушаков не верит, что "Спартак" снимется с чемпионата 00:20
Жителей центра России ждет ранняя осень 00:13
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства 00:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 05:57
Рубрика: В мире

Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее

Фото: EPA/YONHAP Фото: EPA/YONHAP
Фото: EPA/YONHAP

С начала августа не менее 30 человек погибли, еще 11 пропали без вести во время ливней и наводнений в Южной Корее. Только за минувшие два дня жертвами непогоды стали 13 местных жителей. Самая тяжелая обстановка - в городе Кванджу.

Фото: REUTERS
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, в стране зафиксировано не менее 700 оползней. Повреждены 14 тысяч зданий, более четырех тысяч мостов и участков автомобильных трасс. Властям пришлось эвакуировать почти 7 тысяч человек. Они сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Синоптики озвучили неутешительный прогноз. К Корейскому полуострову приближается тайфун "Чанми", дожди усилятся.

В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии