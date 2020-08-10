Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее

С начала августа не менее 30 человек погибли, еще 11 пропали без вести во время ливней и наводнений в Южной Корее. Только за минувшие два дня жертвами непогоды стали 13 местных жителей. Самая тяжелая обстановка - в городе Кванджу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, в стране зафиксировано не менее 700 оползней. Повреждены 14 тысяч зданий, более четырех тысяч мостов и участков автомобильных трасс. Властям пришлось эвакуировать почти 7 тысяч человек. Они сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Синоптики озвучили неутешительный прогноз. К Корейскому полуострову приближается тайфун "Чанми", дожди усилятся.