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10.08.2020 19:18
Рубрика: Культура

"Дон Карлос" и "Дон Кихот" идут первыми

Большой театр откроет сезон оперой Верди
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
В этом году по понятным причинам театр решил отказаться от традиционного сбора труппы. Вместо него директор Большого театра Владимир Урин обратился с открытым письмом к сотрудникам Большого театра и таким образом объявил планы на предстоящий сезон.
Анна Нетребко и Пласидо Доминго в опере "Трубадур" на фестивале в Зальцбурге (2014). Фото: REUTERS Анна Нетребко и Пласидо Доминго в опере "Трубадур" на фестивале в Зальцбурге (2014). Фото: REUTERS
Анна Нетребко и Пласидо Доминго в опере "Трубадур" на фестивале в Зальцбурге (2014). Фото: REUTERS

Первым спектаклем сезона 6, 8 и 10 сентября станет опера Верди "Дон Карлос" с участием приглашенных звезд Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова и солистов театра Агунды Кулаевой и Эльчина Азизова, а место за дирижерским пультом займет Антон Гришанин. Первый балетный спектакль состоится 12 сентября, им станет "Дон Кихот" Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева, который будет благотворительным и посвящен медикам, на чьи плечи выпала самая трудная и ответственная миссия в борьбе с эпидемией.

Фото: Владимир Черенков/РИА Новости
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Всего запланировано 7 оперных и 3 балетные премьеры. Все они состоятся во второй половине сезона, чтобы первую часть года максимально разгрузить, так как артистам после фактически полугодовой карантинной паузы и без того очень непросто возвращаться в форму. И конечно, для того, чтобы первые месяцы минимизировать контакты во время репетиций, которых особенно много требует новая постановка.

Только что стало известно, что в процессе планового тестирования сотрудников Большого (а их в театре свыше трех тысяч человек) было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции.

К счастью, все случаи несерьезные и все необходимые меры предосторожности приняты: заболевшие и контактирующие с ними ушли на карантин. Ничто не угрожает ни жизням людей, ни намеченным творческим задачам коллектива.

В открытом письме коллективу Владимир Урин особенно подчеркнул: "Вирус пока не побежден. Серьезность угрозы мы должны понимать. Опасность, к сожалению, никуда не ушла. Поэтому, приступая к работе, прошу вас всех очень ответственно отнестись ко всем мерам безопасности... Мы не можем творить удаленно, и... я прошу всех сотрудников Большого театра проявить максимальную сознательность".

Важно заметить: все, что Большой театр не успел осуществить из-за эпидемиологической ситуации в предыдущем экстремально укороченном сезоне, будет реализовано в ближайшие два года. Так, перенесены на этот сезон не состоявшиеся ранее премьеры: 18 декабря три одноактных балета "Танцемания" Вячеслава Самодурова, "Времена года" Артемия Белякова, "Сделано в Большом" Антона Пимонова. 6-8 мая на Камерной сцене - "Дневник Анны Франк" Григория Фрида, "Белая роза" Удо Циммермана, а 3-6 декабря "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе.

В наступающем сезона Большой запланировал 7 оперных и 3 балетные премьеры

Среди премьер нового сезона опера "Саломея" Рихарда Штрауса в постановке одного из самых известных режиссеров современности Клауса Гута. Это совместная постановка с театром "Метрополитен". Премьера пройдет на Исторической сцене 25 февраля 2021 года. В заглавной партии Анна Нетребко. Первая певица мира также станет главной героиней премьеры "Тоски" Пуччини, что будет показана на Новой сцене 22 апреля в постановке итальянского режиссера и художника Стефано Пода.

А в продолжение барочной линии в репертуаре театра на Новой сцене будет представлена опера Генделя "Ариодант" в постановке Дэвида Олдена, который работал в Большом над спектаклем "Билли Бадд". В июне же на Исторической сцене запланирована премьера оперы Чайковского "Мазепа" в режиссуре Евгения Писарева и сценографии Зиновия Марголина, дирижер Туган Сохиев.

Но прежде, осенью, на подмостках Большого театра состоится фестиваль к 180-летию Чайковского. Будут показаны "Спящая красавица", "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Иоланта". Также в программу фестиваля войдет спектакль "Черевички" на Камерной сцене. Особым событием станет концерт баритона Игоря Головатенко и Аллы Демидовой "Чайковский в письмах и романсах". Музыка Чайковского прозвучит на концертах солистов, музыкантов и участников Молодежной оперной программы театра в Бетховенском зале.

В нынешнем апреле не состоялось выступление Пласидо Доминго в "Травиате". Но легендарный музыкант накануне своего 80-летия обещает приехать уже в октябре, чтобы продирижировать оперой Пуччини "Манон Леско" и вместе с друзьями-коллегами выступить в гала-концерте в сопровождении оркестра Большого театра.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Какие премьеры готовят российские и белорусские театры к новому сезону

В этом сезоне коллектив Большого отметит несколько знаковых юбилеев. В ноябре пройдет фестиваль, посвященный 80-летию Владимира Викторовича Васильева, а 20 ноября, в день 95-летия Майи Михайловны Плисецкой, состоится вечер памяти великой балерины.

Все новые спектакли, что появятся в балетной афише, будут созданы специально для Большого театра и станут мировыми премьерами. Художественный руководитель балета Цюриха Кристиан Шпук поставит балет "Орландо" на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера. А Юрий Посохов поставит "Чайку". Музыку к спектаклю по заказу театра пишет Илья Демуцкий. Новым лицом в этом творческом ансамбле станет режиссер Александр Молочников.

Еще одним важным событием в мире балета станет международный конкурс балета Юрия Григоровича, который пройдет с 5 по 15 июля 2021 года.

Остается надеяться, что никакие напасти не повлияют на эти масштабные планы. Уже совсем скоро, 15 августа, Большой театр начинает продажу билетов на спектакли сезона.

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