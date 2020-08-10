Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом

Шотландский актер Шон Коннери провозглашен британцами лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда всех времен. Таков результат опроса, проведенного британским журналом "Radio Times".

В объявленном конкурсе издания приняли участие 14 тысяч человек. Причем опрос проводился в несколько этапов. Среди других Джеймсов Бондов на первое место претендовали Дэниэл Крейг, Роджер Мур, Пирс Броснан и другие. Но победил все-таки самый первый исполнитель роли агента 007 Шон Коннери.

Объявляя в понедельник результаты конкурса, главный редактор "Radio Times", намекая на фильм "Goldfinger", сказал: Коннери вновь доказал, что он Бонд с прикосновением царя Мидаса. Этот мифический персонаж известен тем, что к чему бы он ни прикасался, все превращалось в золото.