ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

ЦБ рекомендовал продолжать реструктурировать кредиты и займы таких граждан в рамках банковских программ, а также не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам. Эта мера поможет заемщикам восстановить свою платежеспособность в условиях, когда с 1 октября прекратится прием заявлений о приостановке платежей по закону о кредитных каникулах (ипотечные заемщики смогут приостанавливать платежи по закону об ипотечных каникулах). Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации.

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее. Все это также касается граждан, которые могут документально подтвердить потерю доходов или факт, что они переболели коронавирусной инфекцией.

Кредиторам и бюро кредитных историй Банк России предложил не учитывать в моделях оценки заемщиков реструктуризацию, проведенную в соответствии с этими рекомендациями.

Одновременно Банк России снял дополнительную нагрузку на капитал банков от реструктуризации задолженности.