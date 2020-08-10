CD Projekt RED раскрыла новые подробности об игре Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED провела очередную - уже вторую по счету - презентацию Night City Wire по своему грядущему блокбастеру Cyberpunk 2077.

В ходе мероприятия разработчики представили три варианта предыстории главного героя: странник, парень с улицы и представитель крупной корпорации.

По заверениям авторов, начальный выбор будет оказывать влияние на развитие сюжета на протяжении всей дальнейшей игры.

Огнестрельное оружие также будет поделено на три класса: силовое, техническое и смарт-оружие. Последнее, например, использует продвинутые технологии, и с его помощью можно стрелять самонаводящимися снарядами.

Кроме того, оружие ближнего боя и киберпротезы также доступны для использования.

Релиз игры запланирован на 19 ноября на всех актуальных платформах.

В качестве бонуса на YouTube-канале проекта опубликован трек группы SAMURAI, в которой играет персонаж Киану Ривза.