Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа

Печальные дни памяти музыканта Виктора Цоя, актрисы Веры Глаголевой и команды затонувшего атомохода "Курск", Зальцбургский фестиваль, юбилей Екатерины Васильевой и 80-летие со дня рождения Вениамина Смехова - эти и другие события сформировали телепрограмму текущей недели.

Вечер памяти Виктора Цоя

Виктор Цой - феноменально популярный рок-музыкант эпохи конца 1980-х, на песнях которого выросло несколько поколений меломанов и у которого и по сей день огромная армия фанатов.

Первый канал представляет вечер памяти Виктора Цоя "30 лет спустя". Покажет его до и после программы "Время" в субботу, 15 августа - как раз в этот роковой день 30 лет назад, музыканта не стало.

Эфир "первой кнопки" будет отдан художественным фильмам с участием Виктора Цоя, документальным фильмам о нем, но в первую очередь - музыке Цоя и группы "Кино". Самые яркие мгновения жизни и карьеры музыканта, которые сохранились на пленке, позволят поклонникам его творчества вспомнить любимого артиста. Утром этого же дня на канале - документальный фильм "Виктор Цой. Группа крови", снятый в 2010 году, - к 20-летию со дня гибели лидера группы "Кино".

Первый канал, 15 августа, 19:50

Память о "Курске"

12 августа исполнилось 20 лет со дня катастрофы атомного подводного ракетоносца "Курск" в Баренцевом море. Документальный фильм "Курск. Десять дней, которые потрясли мир" - на канале "Россия 1".

Атомоход "Курск" - одна из подводных лодок проекта "Антей", которые НАТО называет "убийцами авианосцев". В 1999 году во время бомбардировок Югославии крейсер совершил секретный поход в Средиземное море. Военно-морские силы НАТО искали русскую подлодку, но безуспешно. Почти весь экипаж был представлен к правительственным наградам. Но беда помешала вручить награды героям.

18 версий трагедии. Более 190 сложных технологических экспертиз. 188 томов уголовного дела. Впервые в фильме командующий Северным флотов адмирал Вячеслав Попов рассказывает свою версию произошедшего двадцать лет назад. Хроника событий, съемки Главной военной прокуратуры России на борту "Курска". В фильме принимают участие адмиралы Северного флота, следователи Главной военной прокуратуры, норвежские и российские водолазы, принимавшие участие в спасательной операции, родственники погибших, конструкторы-разработчики "Курска", а также участники операции по подъему "Курска" со дна Баренцева моря.

"Россия 1", 16 августа, 23:45

Воин с внешностью ангела

Ко дню памяти актрисы - на канале "ТВ Центр" - документальный фильм "Вера Глаголева. Ушедшая в небеса".

Судьбу актрисы Веры Глаголевой определило поразительное несоответствие внешности и внутренней сути: хрупкое, нежное создание с тихим голосом оказалось воином, который готов отчаянно биться за счастье своей семьи и… возможность жить так, как ей хочется. Она дебютировала в кино в семнадцать, вышла замуж за режиссера Родиона Нахапетова и получила фейерверк ролей. Но почему после четырнадцати лет брака Нахапетов и Глаголева развелись? Что стало причиной их разрыва, и как пережила актриса предательство мужа? Какую новую профессию пришлось ей освоить, чтобы выжить в тяжелые 90-е? Как Вера Глаголева встретила второго мужа, и почему их брак тоже чуть не потерпел фиаско?

Участвуют: Родион Нахапетов, Андрей Житинкин, Александр Балуев, Дмитрий Харатьян, Александр Панкратов-Черный, Лариса Гузеева, Александр Збруев, Игорь Костолевский, Александр Розенбаум, муж актрисы Кирилл Шубский, дочери актрисы Анна, Мария, Анастасия.

"ТВ Центр", 14 августа, 10:40

Визит Екатерины Васильевой

15 августа юбилей отмечает народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. В этот день на телеканале "Россия К" - программа "Линия жизни" (18:00) и художественный фильм "Визит дамы" (18:55, повтор 16 августа в 7:20).

Васильеву представлять не надо, она - одна из самых ярких актрис театра и кино. Потрясающее обаяние, экстравагантная внешность, независимый и сильный характер - все это нашло отражение в незабываемых образах, среди которых роли в фильмах "Бумбараш", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Визит дамы". Сама Васильева всегда считала себя больше театральной актрисой, играла в Театре им. М.Н. Ермоловой, "Современнике" и МХАТе. В программе "Линия жизни" Васильева вспоминает годы учебы во ВГИКе, работу с великими режиссерами Кшиштофом Занусси и Питером Штайном, рассказывает о своих корнях, размышляет о долгом и мучительном пути к обретению истинной веры.

А канал "ТВ Центр" накануне юбилея актрисы - 14 августа, в 13:35 поставил в эфир ток-шоу "Мой герой". Гостья программы Екатерина Васильева - она ответит на вопросы ведущей - Татьяны Устиновой.

"Россия К", 15 августа, 18:00, 18:55

Кто, если не "Нерпы"?

Новые премьерные серии приключенческого боевика "Морские дьяволы. Рубежи Родины" - на канале НТВ. В них лучшие спецназовцы ВМФ России продолжат доказывать, что их по праву называют рыцарями трёх стихий: им предстоит предотвратить беспрецедентный по жестокости и масштабам теракт в одном из городов страны, столкнуться с обратной стороной праздничных фейерверков, найти и обезвредить шайку информационных диверсантов и спасти жизни тысячи людей.

В ролях: Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Александра Большакова, Кирилл Кузнецов, Антон Гуляев, Антон Багров, Снежана Прудько, Игорь Григорьев, Виталий Салий и другие.

НТВ, с 10 августа, 18.20

Вениамин Смехов: диалоги с поэтами

К 80-летию Вениамина Смехова на "России К" - художественный фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" - с 10 по 12 августа в 22:05 (повтор с 10-12 августа в утреннем эфире), и творческий вечер Вениамина Борисовича на сцене Московского международного Дома музыки "Я пришел к вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский", 10 августа в 21:10.

Смехов превращает стихотворный монолог каждого поэта в своеобразный диалог: один отвечает другому или развивает смысл. Отношение к слову как к божественному дару объединяет этих поэтов. В программе звучит много стихов, фрагменты воспоминаний поэтов и, конечно, личные размышления, через которые он доносит до зрителя образы Бродского и Самойлова в живой и неожиданной интерпретации.

"Россия К", с 10 по 12 августа, 22:05; 10 августа, 21:10

Курентзис, Селларс, Моцарт...

К 100-летию Зальцбургского фестиваля в рубрике "Шедевры мирового музыкального театра" канала "Россия К" - опера Вольфганга Амадея Моцарта "Идоменей, царь Критский". Дирижер Теодор Курентзис. Режиссер Питер Селларс.

Зальцбургский фестиваль из-за пандемии пройдет в сокращенном формате, но уже запланировано 110 представлений. А в числе премьер Зальцбургского Летнего фестиваля в 2019 году опера Моцарта "Идоменей, царь Критский" была представлена в постановке известного американского театрального и оперного режиссёра Питера Селларса и дирижёра Теодора Курентзиса. Зрители смотрели этот спектакль в театре Фельзенрайтшуле.

В главных партиях: Рассел Томас (Идоменей), Пола Муррихи (Идамант), Йин Фан (Илия), Николь Шевалье (Электра), Джонатан Лемалу (голос Нептуна). Фрайбургский барочный оркестр и хор Пермского театра.

"Россия К" 16 августа в 22:00

Звезды - в "Сториз"

Канал СТС покажет "Сториз" - новый скетчком про жизнь героев самых разных интересов и статусов. Десятки ролей примерят на себя комедийные звёзды: Юлия Михалкова, Антон Лирник, Игорь Чехов, Олег Верещагин, Дмитрий Колчин, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо, Даниил Вахрушев и другие актёры. Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие герои покорят сердца телезрителей уже очень скоро.

Перевоплощаться актёрам помогали и костюмы - представителей самых разных профессий и жителей различных эпох. "Сложнее всего было найти исторические костюмы именно 1870-1880-х годов, - признаётся художник по костюму Надина Ежина. - Но, несомненно, это очень красивый период, эпоха турнюров и трена, которую достойно отразили Ольга Кузьмина и Юлия Михалкова".

СТС, 10 августа, 19:00

Парк развлечений

10 августа на телеканале "ЧЕ!" стартует 2 сезон сериала HBO "Мир Дикого Запада", который рассказывает о том, как ученый (Энтони Хопкинс) создал необычный парк развлечений. Он не похож ни на один подобный проект: здесь люди могут делать все что угодно, а их прихоти выполняют андроиды. Здесь нет ограничений, цензуры, рамок: роботы покорны, посетители - смелы и совершенно свободны в своих желаниях и фантазиях. Робота можно даже убить: ему сотрут память и снова вернут на "рабочее место". Однако, как оказалось, не все воспоминания можно стереть безвозвратно, даже у андроидов...

В сериале снимались: Джеффри Райт, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Люк Хемсворт, Энтони Хопкинс. Одним из создателей сериала стал Джонатан Нолан - сценарист таких оскароносных картин, как "Интерстеллар", "Престиж", "Темный рыцарь".

"ЧЕ!", с 10 августа, 01:00

В гостях у викингов

Документальный цикл "Исторические города Британии" - премьера канала "365 дней ТВ".

Ленту впервые показывают на ТВ и в России. Какой город Великобритании самый римский, а какой из городов викингов можно назвать самым британским? Где в Соединенном Королевстве можно ощутить себя в средневековой Нормандии, окунуться в викторианскую эпоху или атмосферу эпохи Тюдоров? Зрителей документального проекта "Исторические города Британии" ждут кровожадные римские развлечения и битвы викингов, штурм замка в кольчужных доспехах, кулинарные эксперименты и шумные пиры. Только посмотрев все серии, можно выяснить наконец, в чем состояла суть тюдоровской справедливости и ощутить опасность религиозной нетерпимости, а также увидеть истоки зарождения СПА-индустрии.

"365 дней ТВ", с 4 августа, 20:00

Прогноз хаоса

Премьера телеканала HDL - документальный фильм "Планета в гневе".

Наша планета способна порождать безграничный хаос. Вулканы, землетрясения, ураганы и наводнения могут вызывать неописуемые разрушения. Можно подумать, мы уже видели все худшее, что уготовила нам мать-природа. Но ученые, которые пытаются понять эти катастрофы, находят доказательства того, что в прошлом имели место куда более экстремальные явления. Они полагают, что худшие катастрофы в истории Земли могут повториться. Какие прогнозы позволяет сделать современная наука? Как уменьшить число жертв и свести к минимуму экономический ущерб? Научится ли человечество держать удар или нас ждет катастрофа планетарного масштаба?

HDL, с 12 по 14 августа, 19.50

Музыкально-философский перфоманс

Фильм "Последние и первые люди" (Last and First Men) можно смотреть не только в кинотеатрах, но и в Интернете - на КиноПоиск HD.

Это - первая и последняя режиссерская работа исландского композитора Йохана Йоханссона ("Вселенная Стивена Хокинга", "Пепел и снег") с Тильдой Суинтон в роли рассказчика. Минималистский, но монументальный очерк о гибели цивилизации и переосмыслении смыслов существования всего человечества. В основу картины легла книга британского философа Олафа Стэплдона, получившая литературную премию "Хьюго" в области научной фантастики.

КиноПоиск HD, 16 августа

Пес спешит на помощь

Новый американский полнометражный анимационный фильм Warner Bros. "Cкуби-ду (Scoob!) - доступен в онлайн-кинотеатрах. В частности, на КиноПоиск HD.

В фильме котором впервые раскрывается тайна знакомства пса Скуби-ду и его хозяина - мальчика Шэгги. Однажды Шэгги находит бездомного щенка и решает дать ему довольно странную кличку - Скуби-ду. Это становится началом не только настоящей дружбы, но и множества удивительных событий. При поддержке школьников Дафни, Фредди и Вельмы приятели создают частное детективное агентство, мечтая помогать городским властям справляться с различными преступниками. Вскоре наступает момент, когда отважным сыщикам приходится столкнуться с реальной опасностью: Подлый Дик собирается выпустить на свободу Цербера, жуткую собаку-призрака...

КиноПоиск HD, 14 августа

Игра в политику

Документальный фильм "Молодые политики" (Boys State). Эта лента победила в январе этого года на престижном американском кинофестивале Sundance. Она рассказывает о ежегодной учебной программе, в которой участвуют ученики штата Техас. Их задача - создать собственное правительство...

Apple TV +, 14 августа

Футбол - смех, да и только

Комедийный сериал "Тед Лассо" (Ted Lasso), все 10 эпизодов появятся 14 августа на Apple TV + Джейсон Судейкис сыграл главную роль в этом сериале о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который переезжает в Англию возглавлять местный футбольный клуб. Сможет ли он привести к успеху команду, которая играет по совершенно другим правилам?

Apple TV +, 14 августа