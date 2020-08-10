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Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
10.08.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Вклады потянуло на биржу

Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8230)
Ставки по вкладам - а сейчас лучшие предложения крупнейших банков достигают только 4,6% - близки к своему нижнему пределу. До конца года они могут упасть еще на несколько десятых процентного пункта. Граждане переложат часть сбережений на фондовый рынок, но масштабного перетока не будет - как показывает опыт, основная масса вкладчиков очень инертна и несет средства даже под заметно сниженную ставку.

Этот кризис необычный - процентные ставки падают, а не растут, и этот процесс продолжится, если Банк России еще более снизит ключевую ставку. Если не снизит, средняя стоимость привлекаемых депозитов, скорее всего, останется в районе 4,5%, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин ожидает в ближайшие полгода стабилизации либо дополнительного небольшого снижения ставок.

Фото: istock
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Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.

По данным НКР, за "карантинный" II квартал с оттоком вкладов физлиц столкнулись в 1,5 раза больше банков, чем кварталом ранее, - 243. Но с июня спрос на вклады восстанавливается, хотя банки принимают деньги под все меньший процент. Это вызвано ростом склонности населения к сбережениям даже при падающих доходах и ожиданиями дальнейшего снижения ставок, указывает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Отток средств физлиц опасен именно в его резкой форме, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Если он возобновится, банки не дадут этому явлению стать угрожающим, и ставки в какой-то момент поднимут.

Для подавляющего числа граждан вклады останутся основным и наиболее простым и понятным инструментом сбережений, считают эксперты. Но и приток вкладов будет заметно более низким, чем в прошлые годы, говорит Михаил Доронкин. В более уязвимой ситуации, по его словам, могут оказаться банки, активно привлекающие средства крупных вкладчиков (как правило, речь о 5 млн руб и выше), - такие клиенты вполне могут часть сбережений перевести в более доходные инструменты.

Фото: istock
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Помимо классических ценных бумаг (акций и облигаций), граждане вкладываются в структурные облигации, ПИФы, а также инвестируют деньги в рамках стратегий автоследования, сообщил Банк России. Новички фондового рынка при этом далеко не всегда понимают, чем рискуют. "Есть опасность того, что под видом вкладов банки будут активно предлагать продукты с совершенно иным уровнем риска и без гарантий заявленной доходности", - указывает Вячеслав Путиловский.

Так, структурные облигации (их предлагают крупнейшие банки) - один из сложных инструментов, выплаты по ним зависят от ряда факторов, например, от роста курса рубля или фондовых индексов, золота, нефти, конкретных акций и других базовых активов. После того как в 2022 года вступят в силу нормы нового закона о категоризации инвесторов, структурные облигации будут доступны большинству граждан только после тестирования у брокера, которое должно показать, что у покупателя достаточно и опыта, и понимания особенностей этого инструмента.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков
Экономика Финансы Банки

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