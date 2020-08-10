ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей

По данным комиссии, за Лукашенко подали голоса 80,23 процента избирателей. Второй с отставанием на порядок финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, заручившаяся поддержкой 9,9 процента белорусов.
"Против всех" кандидатов высказались примерно 6 процентов граждан. Остальные три кандидата не набрали и двух процентов голосов: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая 1,68 процента, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень - 1,13 процента, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев - 1,04 процента.
Окончательные итоги президентских выборов в Беларуси ЦИК планирует подвести до пятницы.