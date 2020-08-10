ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей

Более 80 процентов граждан Беларуси поддержали действующего президента Александра Лукашенко на состоявшихся накануне выборах главы государства. При этом явка на выборах составила 84 процента. Таковы предварительные результаты обработки бюллетеней, которые представила во вторник глава республиканского ЦИК Лидия Ермошина.

По данным комиссии, за Лукашенко подали голоса 80,23 процента избирателей. Второй с отставанием на порядок финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, заручившаяся поддержкой 9,9 процента белорусов. "Против всех" кандидатов высказались примерно 6 процентов граждан. Остальные три кандидата не набрали и двух процентов голосов: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая 1,68 процента, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень - 1,13 процента, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев - 1,04 процента. Окончательные итоги президентских выборов в Беларуси ЦИК планирует подвести до пятницы. ГД: Белорусы поддержали Лукашенко в расчете на продолжение интеграции с РФ

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