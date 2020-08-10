В мире
10.08.2020 18:59
Текст: Юрий Когалов

ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов на выборах главы государства. Такие уточненные данные обнародовала Центральная избирательная комиссия республики.

Фото: AP Photo
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Как проинформировали в ЦИК, второе место занимает Светлана Тихановская с 10,09 процента голосов. Далее следуют Анна Канопацкая (1,68 процента), Андрей Дмитриев (1,21 процента) и Сергей Черечень (1,15 процента). Явка составила 84,17 процента.

Как ожидается, окончательные результаты выборов в Беларуси будут обнародованы 14 августа.

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