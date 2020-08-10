ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 80,08 процента голосов на выборах главы государства. Такие уточненные данные обнародовала Центральная избирательная комиссия республики. Радикальная белорусская оппозиция не признала итоги голосования Как проинформировали в ЦИК, второе место занимает Светлана Тихановская с 10,09 процента голосов. Далее следуют Анна Канопацкая (1,68 процента), Андрей Дмитриев (1,21 процента) и Сергей Черечень (1,15 процента). Явка составила 84,17 процента. Как ожидается, окончательные результаты выборов в Беларуси будут обнародованы 14 августа.

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