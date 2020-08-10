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10.08.2020 22:30
Рубрика: Экономика

Цены дали плюс

Доходы от экспорта нефти растут быстрее объема поставок
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8230)
Экспорт сырой нефти из России в июне в денежном исчислении вырос на 43,2 процента по сравнению с маем этого года - до 5,2 млрд долларов, следует из последних данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Увеличение связано с подорожанием российских экспортных сортов нефти в июне, в первую очередь марки Urals, которая торговалась на европейском рынке дороже эталонного сорта Brent. По данным минфина, средняя цена Urals за июнь выросла по отношению к маю на 35% (до 41,93 доллара за баррель). Объем поставок российской нефти за границу увеличился только на 4,6 процента по сравнению с маем - до 20,3 млн тонн.

Статистика за первое полугодие уже не такая оптимистичная. С января по июнь экспорт сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента - до 125 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента - до 38,9 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов в количественном отношении вырос на 5 процентов, в том числе бензина - на 45,7 процента, а дизельного топлива - на 5,7 процента. Доходы от поставок нефтепродуктов за рубеж снизились на 25,8 процента - до 3,1 млрд долларов.

Кризис сократил объем рентабельных запасов нефти в России

Основными причинами падения доходов за полгода от экспорта нефти и нефтепродуктов стало снижение цен на "черное золото" в марте - апреле этого года, из-за уменьшения мирового спроса на энергоресурсы. Стоимость марки Urals по сравнению с прошлым годом упала более чем на 40 процентов, и ее цена опускалась даже ниже 20 долларов за бочку.

Рост цен в июне помог поправить положение. Но ожидать дальнейшего увеличения стоимости российской нефти пока не приходится. Скорее, наоборот, конкуренция заставит снижать цены на сырье. По мнению экспертов, котировки надолго остановились в коридоре 40-50 долларов за баррель. Поэтому для увеличения торгового оборота теперь придется наращивать физические объемы поставок.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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