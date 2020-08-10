Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

Доходы российской казны от экспорта сырой нефти в июне выросли на 43 процента по сравнению с маем этого года, до 5,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов). В июне по отношению к маю объем экспорта нефти вырос на 4,6 процента - до 20,27 миллиона тонн.

Основными причинами падения доходов от экспорта нефти стало снижение цен на "черное золото", в том числе на основные российские экспортные сорта нефти, из-за падения мирового спроса на энергоресурсы в результате пандемии.

В сообщении ФТС также говорится, что по сравнению с январем-июнем 2019 года доходы от поставок топливно-энергетических товаров снизились на 34,6 процента, а их физический объем - на 3,8 процента. Больше всего упали физические объемы поставок электроэнергии - на 45,7 процента, газа природного - на 17,8 процента, керосина - на 7,5 процента, нефти сырой - на 2,6 процента. Возросли объемы экспорта нефтепродуктов на 5 процентов, в том числе бензина автомобильного - на 45,7 процента, дизельного топлива - на 5,7 процента.