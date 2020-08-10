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10.08.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Дебютная ошибка

Даниил Дубов не справился с Хикару Накамурой в первом матче Гранд-финала крупного онлайн-турнира по рапиду
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл Хикару Накамуре из США на старте Гранд-финала - заключительного турнира шахматного онлайн-тура с общим призовым фондом в один миллион долларов, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном во время пандемии коронавируса.
Даниил Дубов силен в быстрых шахматах, но и у него случаются сбои. Фото: РИА Новости Даниил Дубов силен в быстрых шахматах, но и у него случаются сбои. Фото: РИА Новости
Даниил Дубов силен в быстрых шахматах, но и у него случаются сбои. Фото: РИА Новости

Первая встреча полуфинальной серии до трех побед завершилась со счетом 3,5-2,5 в пользу американца. Дубов начал с блестящего, искрометного выигрыша, поставив мат Накамуре за 17 ходов. Но развить успех не получилось. Во второй партии Даниил допустил ошибку, что позволило Хикару сравнять счет, а затем выйти вперед. Россиянин не сдавался, добыл еще одно очко и перевел игру в плей-офф, состоящий из двух партий в блиц. А Накамуру называют не иначе, как королем блица. Тем не менее сначала соперники сыграли вничью, и только потом Накамура показал класс белыми фигурами. Матч получился неоднозначным, но результат гроссмейстера из США полностью устроил. "Я одержал победу, так что я вполне доволен", - приводит слова Накамуры официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Непомнящий не смог победить в онлайн-турнире по быстрым шахматам

При том, что эти два шахматиста очень редко встречались за доской вживую, их онлайн-противостояние по ходу Magnus Carlsen Chess Tour всегда получалось захватывающим. Даниил одержал победу на турнире Lindores Rapid Challenge, где в финале переиграл как раз Накамуру. Тот взял своего рода реванш, когда выбил россиянина из кругового раунда Chessable Masters и не пустил его в четвертьфинал. Посмотрим, куда игры разума заведут Дубова и Накамуру на этот раз.

Действующий обладатель мировой короны по "классике" норвежец Магнус Карлсен качал головой, с трудом веря своему поражению от Дин Лижэня

Между тем вторая полуфинальная пара уже преподнесла сюрприз. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который выиграл три из четырех турниров серии, уступил китайцу Дин Лижэню. Неожиданным такой результат делают не только предыдущие успехи норвежца, но и абсолютно провальное выступление китайца на предыдущем этапе. Но, видимо, он смог переключиться на новый турнир и не отпускал Карлсена. Дело дошло до Армагеддона. Партия смерти также завершилась вничью. В этом случае победа присуждается гроссмейстеру, игравшему черными. Этим гроссмейстером был Дин Лижэнь. Магнус качал головой, не веря в подобный исход. А соперник излучал счастье, признавая, что фаворитом был Карлсен.

Впрочем, у норвежца еще будет шанс изменить расклады. Полуфинальные серии будут продолжаться до 13 августа, финал пройдет 14-20 августа. Победитель получит 140 тысяч долларов.

Спорт Шахматы

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