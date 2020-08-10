Две трети регионов сохраняют ограничения на работу кинотеатров

Новости

Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 17:43
Рубрика: Культура

Кассовый спор

Две трети регионов сохраняют ограничения на работу кинотеатров
Текст: Екатерина Петрова
Ограничения на работу кинотеатров полностью сняты только в одной трети регионов, в остальных для зрителей по-прежнему закрыт или ограничен доступ к просмотру фильмов на больших экранах, сообщил "Российской газете" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
В России набирает популярность просмотр фильмов в формате автокинотеатров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС В России набирает популярность просмотр фильмов в формате автокинотеатров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В России набирает популярность просмотр фильмов в формате автокинотеатров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

К примеру, пока не разрешено открываться кинотеатрам в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Именно на эти регионы до ситуации с COVID-19 приходилась весомая доля кассовых сборов по стране, отмечает Олег Березин.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
На что похож просмотр фильмов в автокинотеатре

В некоторых регионах, где кинотеатрам дали добро на открытие, в дополнение к требованиям соблюдения социальной дистанции для зрителей действуют ограничения местных властей. К примеру, в Ростове-на-Дону заполняемость залов не может превышать 25%, в Самарской области - 30%. Также действует запрет на открытие кинобаров, которые приносят хорошую прибыль. Хотя по рекомендации Роспотребнадзора, еду и напитки из кинобаров посетители могут заказывать заранее онлайн, либо приобрести на месте в автоматах. По этим причинам некоторые владельцы кинотеатров и вовсе решили пока не открываться, дождавшись лучших времен, "пришествия нового "Аватара". Из-за действующих ограничений не слишком охотно готовы выпускать в прокат новые фильмы и продюсеры. К тому же для продвижения киноновинок требуются рекламным кампании федерального масштаба.

В пандемию кинотеатры протестировали новый для России формат автокинотеатров. Он набирает популярность, но не сможет перетянуть на себя значительную часть аудитории, уверен Березин. Более того, такой вариант просмотра фильмов следует рассматривать лишь как разновидность проведения досуга, причем нерегулярного, а не как реальный кинобизнес. "Ни один правообладатель не предоставит таким кинотеатрам новые фильмы для показа из-за сложностей с контролем защиты прав контента", - пояснил Березин, отметив, что юридически формат автокинотеатров никак не закреплен.

Кинопрокатчики придерживают премьеры до полного снятия ограничений

Не стоит в ближайшее время ожидать и глобальных поглощений "малышей" крупными игроками рынка, полагает Березин. К тому же многие небольшие, независимые кинотеатры оказались в более выгодном положении, чем сетевые. У них, как правило, помещения находятся в собственности и не требуется платить хотя бы аренду при отсутствии дохода. В числе перспектив - выход на рынок киноиндустрии больших медиаплатформ, таких, как "Дисней", "Нетфликс", "Газпром медиа", "Национальная Медиа группа". Они смогут добавлять свои сервисы в работу уже действующих кинотеатров, рассуждает Березин. Однако это будет скорее штучная история.

По словам главы ассоциации, уход игроков с рынка начнется через несколько месяцев. Сильный удар придется по регионам, где наиболее долго сохранялись ограничения на работу кинотеатров. По итогам года потери кинотеатров приблизятся к 50 млрд рублей.

Культура Кино и ТВ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию