Две трети регионов сохраняют ограничения на работу кинотеатров

Ограничения на работу кинотеатров полностью сняты только в одной трети регионов, в остальных для зрителей по-прежнему закрыт или ограничен доступ к просмотру фильмов на больших экранах, сообщил "Российской газете" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

К примеру, пока не разрешено открываться кинотеатрам в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Именно на эти регионы до ситуации с COVID-19 приходилась весомая доля кассовых сборов по стране, отмечает Олег Березин.

В некоторых регионах, где кинотеатрам дали добро на открытие, в дополнение к требованиям соблюдения социальной дистанции для зрителей действуют ограничения местных властей. К примеру, в Ростове-на-Дону заполняемость залов не может превышать 25%, в Самарской области - 30%. Также действует запрет на открытие кинобаров, которые приносят хорошую прибыль. Хотя по рекомендации Роспотребнадзора, еду и напитки из кинобаров посетители могут заказывать заранее онлайн, либо приобрести на месте в автоматах. По этим причинам некоторые владельцы кинотеатров и вовсе решили пока не открываться, дождавшись лучших времен, "пришествия нового "Аватара". Из-за действующих ограничений не слишком охотно готовы выпускать в прокат новые фильмы и продюсеры. К тому же для продвижения киноновинок требуются рекламным кампании федерального масштаба.

В пандемию кинотеатры протестировали новый для России формат автокинотеатров. Он набирает популярность, но не сможет перетянуть на себя значительную часть аудитории, уверен Березин. Более того, такой вариант просмотра фильмов следует рассматривать лишь как разновидность проведения досуга, причем нерегулярного, а не как реальный кинобизнес. "Ни один правообладатель не предоставит таким кинотеатрам новые фильмы для показа из-за сложностей с контролем защиты прав контента", - пояснил Березин, отметив, что юридически формат автокинотеатров никак не закреплен.

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Не стоит в ближайшее время ожидать и глобальных поглощений "малышей" крупными игроками рынка, полагает Березин. К тому же многие небольшие, независимые кинотеатры оказались в более выгодном положении, чем сетевые. У них, как правило, помещения находятся в собственности и не требуется платить хотя бы аренду при отсутствии дохода. В числе перспектив - выход на рынок киноиндустрии больших медиаплатформ, таких, как "Дисней", "Нетфликс", "Газпром медиа", "Национальная Медиа группа". Они смогут добавлять свои сервисы в работу уже действующих кинотеатров, рассуждает Березин. Однако это будет скорее штучная история.

По словам главы ассоциации, уход игроков с рынка начнется через несколько месяцев. Сильный удар придется по регионам, где наиболее долго сохранялись ограничения на работу кинотеатров. По итогам года потери кинотеатров приблизятся к 50 млрд рублей.