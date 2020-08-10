Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей

Участники экспедиции в национальном парке "Русская Арктика" в ходе двухнедельного путешествия по островам архипелага Земля Франца-Иосифа и Новая Земля не только выполнили все поставленные задачи, но и повстречались с двумя белыми медведями и группой атлантических моржей, сообщает пресс-служба Минприроды.

В экспедиции принимали участие сотрудники самого национального парка, а также Института географии РАН, Русского географического общества, компании Роснефть и Арктического музейно-выставочного центра.

"Команда ученых и государственных инспекторов посетила острова Гукера и Хейса на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном кластере парка, а также опорный пункт парка Мыс Желания в его Южном кластере на Новой Земле, - приводит слова директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова пресс-служба Минприроды. - В ходе экспедиции были решены все поставленные научные задачи, в том числе завезены горючее и продукты питания для обеспечения жизнедеятельности опорных пунктов".

В ходе всей экспедиции сотрудники парка вели мониторинг морской фауны в акватории Баренцева моря и на особо охраняемой природной территории, обследовали полярные станции и обсерватории, контролировали состояние территорий, ранее очищенных от разнообразного мусора. На Новую Землю был доставлен оператор Максим Перваков, которому предстоит за полтора месяца набрать материала для двух документальных фильмов, посвященных белым медведям и работающим в Арктике людям.