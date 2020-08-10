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10.08.2020 16:37
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал сферы, которые навсегда могут остаться на удаленке

Текст: Ольга Игнатова
На рынке труда осенью будет преобладать новый формат занятости - офисно-удаленный, а часть профессий вообще могут уйти в удаленный доступ. Такое мнение "РГ" высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, сейчас вообще рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам. "Есть опасения второй волны пандемии осенью, а, значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это возможно, по-прежнему сохранится режим дистанционной формы организации труда. Но, конечно, того, что было в марте-мае мы уже вряд ли увидим. И здравоохранение способно более оперативно реагировать на вирус, и экономика не может себе позволить подобные ограничения: риск скатиться в жестокий кризис, не преодолев еще предыдущие проблемы, очень высок. Поэтому самый вероятный сценарий организации трудовой деятельности - это сочетание разных форм: полное, частичное присутствие в офисе на рабочем месте и дистанционный формат", - рассказал "РГ" Сафонов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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А некоторые виды трудовых функций, как свидетельствуют опросы работодателей, по словам эксперта, вообще уйдут в постоянный дистанционный формат. Это бухгалтерия, аналитика, часть консалтинга, колл-центры небольших компаний и т.п.

"Меньше станет очных совещаний, что многих работников обрадует - экономия времени будет налицо, да и такой формат не позволяет воду в ступе толочь. Поэтому постепенно все то, что не требует непосредственного контакта, останется на удаленке", - добавляет Сафонов.

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