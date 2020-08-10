Эксперты: У каждого пятого учителя не хватает навыков дистанционной работы

В целом по России технологическая готовность школьников к дистанционному обучению довольно высокая: у 85 процентов ребят есть дома персональный компьютер или ноутбук, доступ в интернет есть почти у всех. Но в условиях пандемии около четверти российских школьников оказались практически без доступа к бесплатному общему образованию. В первую очередь это дети из семей, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также ребята из многодетных семей, где также часто не очень хорошо с доходами. Проблема одна - не хватает гаджетов дома, в отдаленных районах не хватает и мощности интернет-связи для устойчивой работы в онлайне.

По мнению экспертов, все школьники из малоимущих и многодетных семей рискуют остаться вне системы образования в условиях тотального перехода на дистанционный онлайн-формат.

Но надо отдать должное некоторым регионам: там в период пандемии малообеспеченным семьям выделяли школьные ноутбуки. Это во многом помогло закончить учебный год "без потерь". Но далеко не везде могут похвастать таким потенциалом. Почти в каждом третьем субъекте РФ, отмечают исследователи ВШЭ, наблюдается недостаток гаджетов и в семьях, и в школах. Такие регионы составляют основную группу риска. Среди них - республики Дагестан, Адыгея, Марий Эл, Тыва, Еврейская автономная область и другие.

Что еще выяснили в ВШЭ? Например, что условия для организации "удаленки" в сельских школах хуже, чем в городских.

"В 12 процентах школ на селе учителю потребуется до двух рабочих дней, чтобы скачать к уроку материал из интернета в формате видеофайла" - говорится в исследовании. А все потому, что в 40 процентах школ скорость интернета не превышает 2 Мбит/с. Этого недостаточно для проведения синхронных дистанционных занятий, где нужны качественные звук и видео. Тем более этого мало, если одновременно из школы свои дистанционные уроки ведут несколько учителей. Чем крупнее школа, тем выше требования к скорости интернет-подключения. Для городской школы среднего размера она должна быть не ниже 30 Мбит/с.

Но, как выясняется, технические сложности - не единственное препятствие при переходе на дистанционное образование, пусть даже частичное. Не менее остро стоит вопрос готовности учителей к этому. Часто все зависит от возраста педагога. По данным ВШЭ, более половины учителей старше 60 лет почти или совсем не пользуются интернетом, а практически каждый пятый педагог в России не обладает достаточными навыками для работы в дистанционном режиме.

Кстати

По данным статистики, для выхода в интернет жители России, особенно школьники и студенты, чаще пользуются мобильными устройствами (телефонами, смартфонами и др.), и такая тенденция усиливается. Поэтому одно из основных требование к образовательным сервисам и платформам сегодня - наличие мобильного приложения, чтобы с мобильного устройства можно было учиться без потери качества.