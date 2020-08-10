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Рубрика: Общество

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавирусной инфекции в России

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов оценил вероятность второй волны коронавирусной инфекции осенью этого года. По словам специалиста, до середины сентября ситуация с COVID-19 ухудшаться не будет. "Сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре. При этом заболевшие будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом", - сказал Фаворов в эфире RT.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Что же касается конкретных регионов, в Москве медленный, но достаточно уверенный подъем, начнется довольно рано. Вирус будет более агрессивным. Но таких цифр, как в апреле (по количеству инфицированных), уже не будет. Пик заболеваемости придется на позднюю осень и первую половину зимы.

"Эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов", - привел конкретные цифры Фаворов. И добавил, что медицинские маски придется носить еще два года.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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