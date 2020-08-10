ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба России признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений, сообщается на сайте ведомства.

Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store, отмечает ФАС.

Правонарушение выражается в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Кроме того, "яблочную" компанию обвиняют в том, что Apple вправе не допускать в App Store любое приложение сторонних разработчиков даже при их соответствии всем требованиям компании.

"Мы с уважением относимся к Федеральной Антимонопольной Службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию, - рассказали "РГ" в пресс-службе Apple. - Мы создали App Store как функцию iPhone, предоставив нашим пользователям безопасный и надежный магазин для поиска приложений, которые им нравятся, а разработчикам по всему миру - отличные возможности для бизнеса. Мы гордимся тем, что помогли сотням тысяч разработчиков из России привлечь более миллиарда клиентов из 175 стран мира через App Store".

В компании отмечают, что обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. "С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store. Мы сотрудничали с Лабораторией Касперского, которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заключают в Apple.

В ближайшее время ФАС выдаст Apple предписание об устранении нарушения.