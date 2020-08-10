Новости

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 20:23
Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей 20:08
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 19:59
Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта 19:47
Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован 19:43
Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21% 19:34
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами 19:33
ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений 19:30
Porsche за миллион долларов брошен в китайском шоу-руме 19:26
"Динамо" в гостях обыграло "Урал" в первом туре РПЛ 19:19
В центр Минска стянуты значительные силы милиции 19:13
За последние пять лет цены на новые автомобили в РФ выросли на 40% 19:12
Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 19:30
Рубрика: Экономика

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Текст: Иван Черноусов

Федеральная антимонопольная служба России признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений, сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
Apple показала новый iMac

Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store, отмечает ФАС.

Правонарушение выражается в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Кроме того, "яблочную" компанию обвиняют в том, что Apple вправе не допускать в App Store любое приложение сторонних разработчиков даже при их соответствии всем требованиям компании.

"Мы с уважением относимся к Федеральной Антимонопольной Службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию, - рассказали "РГ" в пресс-службе Apple. - Мы создали App Store как функцию iPhone, предоставив нашим пользователям безопасный и надежный магазин для поиска приложений, которые им нравятся, а разработчикам по всему миру - отличные возможности для бизнеса. Мы гордимся тем, что помогли сотням тысяч разработчиков из России привлечь более миллиарда клиентов из 175 стран мира через App Store".
Пора менять. Признаки скорой смерти аккумулятора смартфона

В компании отмечают, что обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. "С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store. Мы сотрудничали с Лабораторией Касперского, которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заключают в Apple.

В ближайшее время ФАС выдаст Apple предписание об устранении нарушения.

Экономика Бизнес Крупные компании Digital Технологии Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию