Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев опубликовал на своей странице в Instagram трогательное сообщение, посвященное своей маме, которая ушла из жизни 1 августа.

В воскресенье "Спартак" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а Соболев забил первый мяч своей команды в новом сезоне. Сразу после гола форвард снял с себя игровую майку, под которой оказалась футболка с фотографией его мамы.

"Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю", - написал Соболев на своей странице в Instagram.