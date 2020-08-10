Глушаков не верит, что "Спартак" снимется с чемпионата

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что заявление владельца клуба Леонида Федуна продиктовано эмоциями.

Федун после игры с "Сочи" объявил, что клуб снимется с чемпионата из-за судейства. В ворота красно-белых ошибочно назначили пенальти. В итоге "Сочи" сравнял счет (2:2).

"Леонида Арнольдовича можно понять. Человеку обидно, когда несправедливо судят. Но снятие с чемпионата - это эмоции. Утром встанет, поволнуется до следующего матча и забудет. Как можно сняться с чемпионата?!", - сказал Глушаков, который присутствовал на матче.