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10.08.2020 18:39
Рубрика: Экономика

Телефон на крыше

Граждане вправе запретить установку базовых станций сотовой связи на своих домах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
Роспотребнадзор сделал принципиально важное напоминание: у жильцов есть право "вето" на установку на крышах базовых станций сотовой связи. Скажут "нет", значит - нет. И в любом случае сотовые компании обязаны соблюдать санитарные нормы при установке своих модулей. Граждан, заметивших нелегальные станции, просят сигнализировать в Роспотребнадзор.
Станции сотовой связи растут, как грибы, - во дворах, на крышах. Но если это крыша жилого дома, то связистам потребуется разрешение жильцов. Фото: РИА Новости Станции сотовой связи растут, как грибы, - во дворах, на крышах. Но если это крыша жилого дома, то связистам потребуется разрешение жильцов. Фото: РИА Новости
Станции сотовой связи растут, как грибы, - во дворах, на крышах. Но если это крыша жилого дома, то связистам потребуется разрешение жильцов. Фото: РИА Новости

Такие разъяснения содержатся в информационном письме ведомства "О безопасности базовых сотовых станций". Дословная цитата: "При размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям, на объектах общего имущества (кровля, тех. подполье) граждане имеют право запретить их установку. В случае размещения базовых станций сотовой связи без разрешительных документов просим информировать об этом территориальные органы Роспотребнадзора".

Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году

Число базовых станций сотовой связи постоянно растет, это следствие прогресса и требование жизни. Мы привыкли постоянно быть на связи, где бы ни находились. Нам нужен всегда под рукой быстрый интернет, в него мы заглядываем буквально на ходу.

А, значит, приходится постоянно развивать и наращивать инфраструктуру. Больше станций - это не только лучше связь, но и больше излучения. Так что многих сегодня начинает волновать вопрос здоровья. Не выйдет ли боком быстрый интернет конкретному человеку и всему человечеству.

Как говорится в письме, наибольшую часть передающих радиотехнических объектов составляют базовые станции, располагающиеся часто в черте жилой застройки и имеющие в связи с этим высокую гигиеническую значимость. Не удивительно, что люди стали чаще жаловаться на соседство вышек.

Как отмечает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, наибольшую часть передающих радиотехнических объектов составляют относительно маломощные объекты: базовые станции.

"По данным Роспотребнадзора, общее число ответов на обращения населения по поводу размещения и эксплуатации передающих радиотехнических объектов в 2019 году увеличилось в 1,5 раза относительно 2016 года и составило 3058. В ходе рассмотрения данных обращений во всех случаях проводятся замеры электромагнитных полей на прилегающей к базовой станции территории и внутри зданий", - рассказал Владимир Груздев.

Граждане обычно жалуются на отсутствие разрешительных документов на установку базовых станций сотовой связи и их негативное воздействие на здоровье.

В ходе самостоятельных проверок ведомства в каждом пятом случае обнаруживаются нарушения на станциях.

"В 2019 году проведено 1737 проверок объектов, использующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона. На 357 (21 процент) из них выявлено нарушение государственных санитарно-эпидемиологических требований", - продолжают авторы документа.

Роспотребнадзор напоминает, что за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на установку, превышение уровня электромагнитных полей или несоблюдение проектных решений на юридическое лицо может быть наложен штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Фото: iStock
На зданиях можно будет устанавливать мобильные станции

Кроме того, согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, объекты общего имущества в многоквартирном доме, например, крыша, подвальное помещение и т.д., могут быть переданы в пользование иным лицам только с согласия всех собственников помещений в данном доме. Так что сотовым компаниям надо получить визу от каждого хозяина.

Председатель правления АЮР подчеркнул, что при размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям на объектах общего имущества - граждане имеют право запретить их установку.

"В случае размещения базовых станций сотовой связи без разрешительных документов граждане вправе направлять жалобы в территориальные органы Роспотребнадзора", - резюмировал Владимир Груздев.

Экономика Отрасли Связь Правительство Роспотребнадзор

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