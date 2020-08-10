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10.08.2020 23:26
Рубрика: В мире

Итальянский пенсионер оштрафован за 166 евро за кукареканье своего петуха

Текст: Андрей Васильев

83-летний Анджело Болетти из Кастирага-Видардо, городка в Ломбардии, был оштрафован за поведение своего петуха на 166 евро. Птица на протяжении последних трех недель будила соседей пенсионера в 4.30 утра своим кукареканьем.

Фото: facebook.com / mauro.dabudelli
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Вызванный соседями полицейский установил, что Болетти нарушил правила, согласно которым домашние животные и птицы должны содержаться на расстоянии не менее 10 метров от соседних домов. Клетка с петухом примыкала вплотную к соседскому забору, отмечает Guardian. Петух переехал в дом Болетти три недели назад и с тех пор птица по имени Карлино кукарекала каждый день ровно в 4.30 утра.

Он объяснил, что Карлино жил в его саду в течение 10 лет, прежде чем был отдан его другу из-за жалоб соседей на кукареканье птицы. Петушок недавно вернулся в родной сад и Болетти ухаживал за ним, пока его друг был в отпуске. "У меня нет слов. Почему меня оштрафовали?", - выразил свое негодование пенсионер в интервью местной газете Il Cittadino. Болетти, бывший каменщик, теперь планирует обжаловать штраф. "Я не буду останавливаться на достигнутом, я свяжусь с полицией, префектом, со всеми, с кем угодно, еще и потому, что я подавал жалобы местным властям на вырубку деревьев и незаконную парковку машин, но не получил на них никакого ответа", - сказал пенсионер.

Эмма Перфетти, мэр Кастирага Видардо, заявила, что власти были "вынуждены действовать таким образом" из-за многочисленных жалоб соседей. "Неправильно, чтобы половина квартала просыпалась в 4.30 утра", - добавила мэр.

В мире Европа Италия

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